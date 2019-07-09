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Carretas e caminhões pesados

Moradores do interior de Venda Nova protestam contra trânsito e poeira

"As crianças da creche não param de ficar doentes por causa do poeira, por isso resolvemos parar tudo aqui hoje", disse um morador

Publicado em 

09 jul 2019 às 14:38

Publicado em 09 de Julho de 2019 às 14:38

Moradores do interior de Venda Nova do Imigrante protestam contra trânsito de carretas Crédito: Internauta - Glodoaldo Pereira
Moradores da localidade de Camargo, no interior de Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Estado, protestaram na manhã desta terça-feira (09) contra o trânsito de carretas e caminhões na região. Segundo os manifestantes, o tráfego desses veículos têm causado muita poeira.
Segundo o morador Glodoaldo Pereira, que enviou o vídeo do protesto para o Gazeta Online, no local tem uma creche nas margens da estrada e que as crianças sofrem com frequência com doenças associadas à poeira. “As crianças da creche não param de ficar doente por causa do poeira, por isso resolvemos parar tudo aqui hoje.”
A comunidade fica no limite do município de Venda Nova do Imigrante com Conceição do Castelo e tem um grande tráfego de veículos pesados que transportam mármores e granitos para as empresas da região.
O QUE DIZ A PREFEITURA
A prefeitura de Venda Nova informou que existe outra opção de trajeto para os caminhões e carretas, mas é um percurso mais longe.
Sobre uma possível pavimentação do local, a prefeitura disse que é um desejo realizar essa obra, mas ainda está em fase de estudo. No entanto, tem espalhado com frequência um material (piçarra) que ajuda a controlar a poeira, no local.

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