Menina de 9 anos vai parar em Minas após mentir para a família no ES

A menina mora em Piúma com a família Crédito: Divulgação/TJES

Uma menina de nove anos de idade foi parar em Minas Gerais durante o fim de semana após mentir para a família. Ela, que mora em Piúma , no Litoral Sul do Espírito Santo, está em uma casa de acolhimento mineira e aguarda o Judiciário mineiro, que decidirá o que será feito em relação a ela. A Polícia Civil investiga o caso.

A mãe da menina procurou a delegacia de plantão de Itapemirim, no último sábado (11), e contou que a filha estava em uma festa infantil e que no local a menina teria sido convidada por uma conhecida da família para seguir até sua casa. Em seguida, a criança teria ido até a casa da avô materna, onde mora, pegou uma mala e disse que iria para a casa da mãe.

Mas ainda segundo o relato da mãe para a Polícia Civil, eles só descobriram que a menina havia seguido para Minas Gerais no dia seguinte. O caso foi comunicado para a Polícia Civil de Minas Gerais, que conseguiu interceptar o veículo ao chegar em Sabará, cidade mineira, e foram levados para a delegacia de plantão na madrugada do último domingo (12).

A delegada Larissa Nunes, da primeira delegacia de Sabará (MG), está à frente da investigação do caso. Ela contou que três pessoas foram conduzidas para a delegacia, mas foram liberadas. “Não houve entendimento de ter flagrante pelo sequestro. A investigação continua. Mas existia uma relação de conhecimento entre a menina e as pessoas que estavam no carro com ela”, contou.

O caso também é acompanhado pelo Conselho Tutelar de Sabará. O presidente do Conselho, Lucas Tiago dos Santos, disse que a menina está em uma casa de acolhimento e que aguarda uma decisão do Judiciário.

“A criança mentiu e disse que a avó teria autorizado viajar. Eu sugeri que ela seja entregue ao Conselho Tutelar de Piúma, que deve preparar a família para recebê-la de volta. Ela está com muita saudade da mãe, mas é bem decidida, tem maturidade”, finalizou.