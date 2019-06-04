Anchieta. Quem passou pela orla da praia de Castelhanos na tarde desta terça-feira (04) se surpreendeu. A Defesa Civil do município pode interditar umas das vias, caso o nível do mar aumente. A mudança de tempo no Espírito Santo deixou o mar agitado no Litoral Sul, em. Quem passou pela orla da praia de Castelhanos na tarde desta terça-feira (04) se surpreendeu. A Defesa Civil do município pode interditar umas das vias, caso o nível do mar aumente.

Your browser does not support the audio element. Mar de ressaca, força das ondas assusta no litoral do ES

Nas imagens registradas pelo internauta Jonas Pereira, durante a tarde, as ondas batiam com força na barreira de contenção, construída para evitar o avanço da erosão do local.

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Segundo o coordenador da Defesa Civil, André Trazim, o órgão não recebeu nenhum registro. Na noite de segunda, segundo ele, houve forte ventania e em alguns pontos a energia foi interrompida.

“A concessionária de energia foi acionada e os problemas já foram sanados. Quanto à orla de Castelhanos, não houve pontos de alagamento, mas caso aumente a maré, fecharemos uma das vias por segurança”, revela.

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