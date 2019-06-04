A mudança de tempo no Espírito Santo deixou o mar agitado no Litoral Sul, em Anchieta. Quem passou pela orla da praia de Castelhanos na tarde desta terça-feira (04) se surpreendeu. A Defesa Civil do município pode interditar umas das vias, caso o nível do mar aumente.
Mar de ressaca, força das ondas assusta no litoral do ES
Nas imagens registradas pelo internauta Jonas Pereira, durante a tarde, as ondas batiam com força na barreira de contenção, construída para evitar o avanço da erosão do local.
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Segundo o coordenador da Defesa Civil, André Trazim, o órgão não recebeu nenhum registro. Na noite de segunda, segundo ele, houve forte ventania e em alguns pontos a energia foi interrompida.
“A concessionária de energia foi acionada e os problemas já foram sanados. Quanto à orla de Castelhanos, não houve pontos de alagamento, mas caso aumente a maré, fecharemos uma das vias por segurança”, revela.
EM VILA VELHA
Na Praia de Itapoã, Vila Velha, um internauta também registrou o mar de ressaca. A força das ondas impressionam.