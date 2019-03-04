Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Violência no Trânsito

Jovem morre após acidente em Ibatiba

De acordo com informações da PRF, o acidente foi por volta das 6h35, próximo ao trevo de acesso a Lajinha, Minas Gerais

Publicado em 04 de Março de 2019 às 12:44

Publicado em 

04 mar 2019 às 12:44
Um jovem de 20 anos morreu após se envolver em um acidente na manhã desta segunda-feira (04) no Km 165 da BR 262, em Ibatiba, na Região do Caparaó. Ele estava sozinho na moto e nem chegou a ser socorrido.
>Policial civil morre em acidente de moto na BR 262 após plantão
De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente foi por volta das 6h35, próximo ao trevo de acesso a Lajinha, Minas Gerais. Por causas ainda desconhecidas, o condutor caiu da motocicleta Honda CG 125 no início de uma curva. Ele foi projetado contra a defensa metálica e faleceu no local.
O trânsito ficou lento no local, mas sem interdição. Até as 9h40, o corpo ainda não havia sido removido do local do acidente.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente BR 262 Caparaó Ibatiba
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Skate em Vitória
Evento gratuito de skate movimenta Vitória com música e pôr do sol em Camburi
Imagem de destaque
5 formas de se conectar com a força dos Pretos Velhos
Os disparos de um ataque a tiros atingiram diversas casas na Rua Porto Alegre, em Palmeiras, na Serra
Jovem de 19 anos é assassinado após sair de distribuidora de bebidas na Serra

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados