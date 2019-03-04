Jovem morre após acidente em Ibatiba

Um jovem de 20 anos morreu após se envolver em um acidente na manhã desta segunda-feira (04) no Km 165 da BR 262, em Ibatiba, na Região do Caparaó. Ele estava sozinho na moto e nem chegou a ser socorrido.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente foi por volta das 6h35, próximo ao trevo de acesso a Lajinha, Minas Gerais. Por causas ainda desconhecidas, o condutor caiu da motocicleta Honda CG 125 no início de uma curva. Ele foi projetado contra a defensa metálica e faleceu no local.