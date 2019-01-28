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Jovem morre após acidente de moto em ponte de Cachoeiro

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas Fabrício de Castro Vilela morreu na hora

Publicado em 28 de Janeiro de 2019 às 13:56

Publicado em 

28 jan 2019 às 13:56
Jovem morre após acidente motociclístico em Cachoeiro Crédito: Internauta Gazeta Online
Um jovem de 18 anos morreu após um acidente de moto neste fim de semana na localidade de São Vicente, interior de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas Fabrício de Castro Vilela morreu na hora.
De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, os policiais chegaram na Ponte Usina São Miguel, sentido São Vicente, por volta das 18h10. Testemunhas contaram que Fabrício seguia em uma motocicleta Honda CG, no sentido São Vicente x Cachoeiro, quando, na ponte da Usina São Miguel, teria perdido o controle do veículo devido a um buraco.
Ele tombou e caiu no chão. Uma médica esteve no local, a bordo de uma ambulância de Itaoca, e constatou o óbito. Após periciado o local, o corpo de Fabrício foi encaminhado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.
A PM constatou ainda que a motocicleta envolvida no acidente possuía restrição de furto/roubo. 
ESTADO DA PONTE
Com relação ao estado de conservação da ponte, a prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim foi demandada pela reportagem, mas ainda não se posicionou sobre o assunto

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