Jovem morre afogado no Rio Itapemirim em Cachoeiro

Um jovem de aproximadamente 18 anos morreu afogado no Rio Itapemirim, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, na tarde deste domingo. Segundo o Corpo de Bombeiros, o helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Polícia Militar foi acionado para a vinda de mergulhadores de Vitória.
O afogamento teria acontecido na altura do bairro Village da Luz, por volta de meio-dia. As circunstâncias do afogamento não foram informadas pelos militares. O corpo foi localizado horas depois.
O nome da vítima não foi informado pelos Bombeiros. A perícia da Polícia Civil foi acionada e o corpo será encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim.