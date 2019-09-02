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Tragédia

Jovem morre afogado no Rio Itapemirim em Cachoeiro

Segundo o Corpo de Bombeiros, o helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Polícia Militar foi acionado para a vinda de mergulhadores de Vitória

Publicado em 

01 set 2019 às 21:17

Publicado em 01 de Setembro de 2019 às 21:17

Rio Itapemirim, no município de Cachoeiro de Itapemirim: riscos de afogamento Crédito: Reprodução/TV Gazeta Sul
Um jovem de aproximadamente 18 anos morreu afogado no Rio Itapemirim, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, na tarde deste domingo. Segundo o Corpo de Bombeiros, o helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Polícia Militar foi acionado para a vinda de mergulhadores de Vitória.
> Jovem morre afogado em Praia da Costa em Vila Velha
O afogamento teria acontecido na altura do bairro Village da Luz, por volta de meio-dia. As circunstâncias do afogamento não foram informadas pelos militares. O corpo foi localizado horas depois.
> Homem é encontrado morto às margens do Rio Orobó no ES
O nome da vítima não foi informado pelos Bombeiros. A perícia da Polícia Civil foi acionada e o corpo será encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim.
 

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