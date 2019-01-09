Jovem mata irmão a facadas dentro de casa após discussão em Cachoeiro

Um jovem de 29 anos foi morto a facadas na noite desta terça-feira (08) pelo próprio irmão, de 27 anos, no bairro Baiminas, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. O crime aconteceu depois uma discussão entre os dois. Paulo Vinicius Kelis Marques não resistiu às facadas e morreu no local.
Segundo a Polícia Militar, o crime aconteceu por volta das 23h50 na casa dos irmãos em um das principais ruas do bairro Baiminas. Felipe Kelis Marques foi encontrado pelos militares muito nervoso e contou que o irmão, Paulo Vinicius Kelis Marques, teria chegado à residência de sua mãe e teria começado a agredir Felipe com diversos tapas e socos no rosto.
Neste momento, Felipe pegou uma faca que estava próxima a ele e, de forma aleatória, atingiu Paulo, que caiu no chão. Em seguida, chamou a polícia pelo 190 e aguardou a chegada dos militares.
O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas Paulo já estava morto. Felipe Kelis Marques permanece preso, segundo a Polícia Civil. Ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim.