  • Início
  • Capixaba
  • Sul
  • Jovem mata irmão a facadas dentro de casa após discussão em Cachoeiro
Violência

Jovem mata irmão a facadas dentro de casa após discussão em Cachoeiro

Após esfaquear irmão, agressor chamou a polícia
Beatriz Caliman

09 jan 2019 às 16:31

Publicado em 09 de Janeiro de 2019 às 16:31

Um jovem de 29 anos foi morto a facadas na noite desta terça-feira (08) pelo próprio irmão, de 27 anos, no bairro Baiminas, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. O crime aconteceu depois uma discussão entre os dois. Paulo Vinicius Kelis Marques não resistiu às facadas e morreu no local.
Segundo a Polícia Militar, o crime aconteceu por volta das 23h50 na casa dos irmãos em um das principais ruas do bairro Baiminas. Felipe Kelis Marques foi encontrado pelos militares muito nervoso e contou que o irmão, Paulo Vinicius Kelis Marques, teria chegado à residência de sua mãe e teria começado a agredir Felipe com diversos tapas e socos no rosto.
Neste momento, Felipe pegou uma faca que estava próxima a ele e, de forma aleatória, atingiu Paulo, que caiu no chão. Em seguida, chamou a polícia pelo 190 e aguardou a chegada dos militares.
O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas Paulo já estava morto. Felipe Kelis Marques permanece preso, segundo a Polícia Civil. Ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim.

Tópicos Relacionados

cachoeiro
Recomendado para você

Imagem de destaque
Sym ADXTG 150 inaugura conceito crossover entre as scooters
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 16/04/2026 
Imagem BBC Brasil
Por que rixa pública de Trump com papa está tirando apoio valioso do presidente americano

