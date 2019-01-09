Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Violência

Jovem é morto a tiros no meio da rua em Cachoeiro

Yuri Vital Faria foi atingido com dois disparos - um na região da nuca e outro no ombro

Publicado em 09 de Janeiro de 2019 às 17:04

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

09 jan 2019 às 17:04
Serviço Médico Legal de Cachoeiro Crédito: Arquivo - GZ
Um jovem de 23 anos foi morto a tiros na noite desta terça-feira (08) em uma rua do bairro IBC, em
Cachoeiro de Itapemirim
, no Sul do Estado. Yuri Vital Faria foi atingido por dois tiros e morreu no local. A polícia fez buscas, mas ninguém foi preso até o momento. A motivação do crime ainda não foi informada pela polícia.
Segundo a Polícia Militar, o crime aconteceu na Rua Dário Cunha, por volta das 20h20. Yuri foi atingido pelos disparos na região da nuca e também no ombro. No local do crime foram encontradas duas cápsulas de pistola .45 que estavam próximas ao corpo.
De acordo com uma testemunha, que não quis se identificar, ela ouviu dois disparos e ao sair de sua casa, percebeu a vítima caída ao chão e dois indivíduos em uma motocicleta escura em volta do corpo, porém, logo depois fugiram sentido a Linha Vermelha. O corpo foi encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

cachoeiro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Luiz Felipe Azevedo, capixaba e ex-jogador da Seleção Brasileira de basquete
Parceiro olímpico, Luiz Felipe lembra da importância de Oscar para o basquete capixaba
Jogador de basquete Oscar Schmidt
Câncer no cérebro: veja quais são os sintomas da doença de Oscar Schmidt
Oscar Schmidt teve arritmia cardíaca
Arritmia cardíaca: entenda o que é a condição que afetou Oscar Schmidt

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados