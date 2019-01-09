Jovem é morto a tiros no meio da rua em Cachoeiro

Serviço Médico Legal de Cachoeiro Crédito: Arquivo - GZ

Um jovem de 23 anos foi morto a tiros na noite desta terça-feira (08) em uma rua do bairro IBC, em

, no Sul do Estado. Yuri Vital Faria foi atingido por dois tiros e morreu no local. A polícia fez buscas, mas ninguém foi preso até o momento. A motivação do crime ainda não foi informada pela polícia.

Segundo a Polícia Militar, o crime aconteceu na Rua Dário Cunha, por volta das 20h20. Yuri foi atingido pelos disparos na região da nuca e também no ombro. No local do crime foram encontradas duas cápsulas de pistola .45 que estavam próximas ao corpo.