Jovem é morto a tiros no meio da rua em Cachoeiro

Um jovem de 23 anos foi morto a tiros na noite desta terça-feira (08) em uma rua do bairro IBC, em
, no Sul do Estado. Yuri Vital Faria foi atingido por dois tiros e morreu no local. A polícia fez buscas, mas ninguém foi preso até o momento. A motivação do crime ainda não foi informada pela polícia.
Segundo a Polícia Militar, o crime aconteceu na Rua Dário Cunha, por volta das 20h20. Yuri foi atingido pelos disparos na região da nuca e também no ombro. No local do crime foram encontradas duas cápsulas de pistola .45 que estavam próximas ao corpo.
De acordo com uma testemunha, que não quis se identificar, ela ouviu dois disparos e ao sair de sua casa, percebeu a vítima caída ao chão e dois indivíduos em uma motocicleta escura em volta do corpo, porém, logo depois fugiram sentido a Linha Vermelha. O corpo foi encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.