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Polícia

Itapemirim: posto policial em ponto estratégico na ES 490 está fechado

Os militares que atuavam no posto faziam a fiscalização da região e blitzes no verão
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 out 2018 às 21:34

Publicado em 24 de Outubro de 2018 às 21:34

Posto da Polícia Rodoviária Estadual Crédito: Reprodução/TV Gazeta Sul
O posto da Polícia Rodoviária Estadual que fica na localidade de Paineiras, Itapemirim, Litoral Sul do Estado, está fechado e sem previsão de reabertura. A unidade fica em um ponto estratégico na ES 490 e liga os balneários de Marataízes e Itapemirim à BR 101. Os militares que atuavam no posto faziam a fiscalização da região e blitzes no verão.
O internauta Renato Torres Junior Torres passou pelo local nesta semana e registrou o cenário de abandono. Este posto está abandonado tem um tempão, pois está sujo lá dentro. Mas, a luz fica acessa dia e noite. Não tem nada dentro dele. Isso é dinheiro do contribuinte que está indo embora, comentou.
Posto da Polícia Rodoviária Estadual, em Itapemirim Crédito: Reprodução/TV Gazeta Sul
A unidade foi inaugurada em 1998 e faz parte da 9ª Companhia Independente Polícia Militar. Além de atender as ocorrências de trânsito das rodovias do interior de Marataízes e Itapemirim, os militares da base realizavam a fiscalização de velocidade dos veículos naquele ponto.
OUTRO LADO
A Polícia Militar informou que o posto localizado na ES 490 está fechado momentaneamente devido ao remanejamento dos policiais, que participam do um curso de aprimoramento. Porém, não informou quando a base volta a funcionar.
Os militares ainda ressaltam que a ausência do posto é suprida por ações de policiamento ostensivo, como abordagens e cercos táticos realizadas diariamente no distrito de Garrafão, em Marataízes. Sobre a falta de blitz, a PM diz que além de ações de saturação nas comunidades, faz blitzes que ocorrem no próprio posto, em dias e horários estratégicos durante a semana.

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