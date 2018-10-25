Itapemirim: posto policial em ponto estratégico na ES 490 está fechado

Posto da Polícia Rodoviária Estadual Crédito: Reprodução/TV Gazeta Sul

O posto da Polícia Rodoviária Estadual que fica na localidade de Paineiras, Itapemirim , Litoral Sul do Estado, está fechado e sem previsão de reabertura. A unidade fica em um ponto estratégico na ES 490 e liga os balneários de Marataízes e Itapemirim à BR 101. Os militares que atuavam no posto faziam a fiscalização da região e blitzes no verão.

O internauta Renato Torres Junior Torres passou pelo local nesta semana e registrou o cenário de abandono. Este posto está abandonado tem um tempão, pois está sujo lá dentro. Mas, a luz fica acessa dia e noite. Não tem nada dentro dele. Isso é dinheiro do contribuinte que está indo embora, comentou.

Posto da Polícia Rodoviária Estadual, em Itapemirim Crédito: Reprodução/TV Gazeta Sul

A unidade foi inaugurada em 1998 e faz parte da 9ª Companhia Independente Polícia Militar . Além de atender as ocorrências de trânsito das rodovias do interior de Marataízes e Itapemirim, os militares da base realizavam a fiscalização de velocidade dos veículos naquele ponto.

OUTRO LADO

A Polícia Militar informou que o posto localizado na ES 490 está fechado momentaneamente devido ao remanejamento dos policiais, que participam do um curso de aprimoramento. Porém, não informou quando a base volta a funcionar.