Itapemirim: após decisão judicial, vereador comparece a sessão

Justiça suspender a medida que extinguia o mandato do vereador de Itapemirim Waldemir Pereira Gama (PRP), o Bill, aprovada pela Câmara Municipal na sessão do último dia 3, o presidente da Casa, Mariel Delfino Amaro (PCdoB) empossou na tarde desta terça-feira (10) em sessão extraordinária, a suplente, Regina Viana de Souza (Pros). Apesar de ado vereador deWaldemir Pereira Gama (PRP), o Bill,, o presidente da Casa, Mariel Delfino Amaro (PCdoB) empossou na tarde desta terça-feira (10) em sessão extraordinária, a suplente, Regina Viana de Souza (Pros).

vereador Waldemir Pereira Gama (PRP) Crédito: Divulgação/CMI

Justiça uma liminar suspendendo a decisão da extinção de seu mandato após denuncia que estaria ocupando outro cargo público incompatível com suas atividades no legislativo. Apesar da assinatura do termo de posse, o vereador Bill conseguiu nauma liminar suspendendo a decisão da extinção de seu mandato após denuncia que estaria ocupando outro cargo público incompatível com suas atividades no legislativo.

Thiago Peçanha (PSDB), esteve presente na sessão no início da noite e ocupou seu cargo. Procurado pela reportagem, o presidente da Casa informou por meio de sua assessoria que o movimento é um trâmite politico. Bill, que faz parte da base aliada do prefeito interino, esteve presente na sessão no início da noite e ocupou seu cargo. Procurado pela reportagem, o presidente da Casa informou por meio de sua assessoria que o movimento é um trâmite politico.

“A Câmara entende que o Waldemir Pereira teve o prazo legal para apresentar defesa. O presidente segue fazendo o rito. Constitucionalmente, Waldemir teve oportunidade de se defender. Na Câmara, sua defesa não foi compatível, mas a Justiça assim entendeu, interpretando que cumpre seu horário”, informou por meio de sua assessoria.

PAUTA

Na pauta da sessão ordinária desta terça-feira (10), constava ainda, entre outros assuntos uma denúncia contra outro vereador, Paulo Sérgio de Toledo Costa (PMN). A denúncia foi lida em plenário pelo vereador João Becharra Neto (PV) e o presidente da Casa deu prazo de 10 dias para Paulo Sérgio apresentar sua defesa.

A denúncia que pode, em tese, resultar em outra extinção de mandato, foi protocolada por um morador de Itapemirim no dia 27 de agosto. O denunciante acusa o vereador de ter "vendido seu cargo" em troca de cargos no Poder Executivo. Quatro irmãos, três cunhados e a esposa são citados na denúncia.

Para o vereador Leonardo Fraga (DEM), do grupo de oposição ao prefeito, o clima é de instabilidade política no município. Ele comentou a nova pauta de extinção. “Após a decisão da Justiça, houve fogos na cidade e estou preocupado até com minha integridade física. É tudo monocrático, o plenário não decide nada, é ele sozinho (Mariel Delfino Amaro) que resolve tudo. O clima está pesado e isso causa uma instabilidade grande no município”, analisou antes da sessão do dia.