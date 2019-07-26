Incêndio destrói loja de produtos agrícolas em Marataízes

Militar foi acionado para atender a uma ocorrência de incêndio em loja de produtos agropecuários, na noite desta quinta-feira (25), em Marataízes. Uma guarnição foi ao local e, quando chegou, a Defesa Civil do Município já realizava o combate às chamas com o auxílio de caminhões-pipa. Os militares assumiram a ocorrência e combateram o fogo por cerca de 90 minutos, até que ele fosse totalmente extinto. Ninguém ficou ferido. O proprietário do local, de 48 anos, não solicitou perícia por acreditar se tratar de um acidente.