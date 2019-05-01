Incêndio destrói e caminhão e queima 100 sacas de café em Muniz Freire

Um incêndio na noite desta terça-feira (30) assustou moradores do interior de Muniz Freire, região do Caparaó capixaba. Uma máquina de pilar café e um caminhão no local pegaram fogo. O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil do município foram acionados. Ninguém ficou ferido.
O fogo atingiu uma máquina de pilar café e um depósito que tinha aproximadamente 100 sacas de café. O local é na comunidade de Bugari, às margens da ES 181, que liga Muniz Freire a Alegre.
O dono do depósito de café, segundo o Corpo de Bombeiros, deve pedir a perícia para saber exatamente como esse fogo começou.