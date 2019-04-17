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Fogo

Incêndio destrói casa em Venda Nova do Imigrante

Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas o imóvel ficou completamente destruído

Publicado em 17 de Abril de 2019 às 20:16

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

17 abr 2019 às 20:16
Um incêndio destruiu uma casa na tarde desta quarta-feira (17) no bairro Vila da Mata, em Venda Nova do Imigrante, Região Serrana. O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas toda a residência foi queimada. Ninguém ficou ferido.
Segundo informações da Polícia Militar, o fogo começou por volta das 15h30. Quando os militares chegaram cerca de 70% da casa, que fica nos fundos de um quintal. Rapidamente os bombeiros chegaram, porém, móveis, documentos e objetos foram incendiados.
A família que estava na casa conseguiu sair no início do incêndio e ninguém se feriu. As causas ainda não foram informadas e serão investigadas, segundo a polícia.
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