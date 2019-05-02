Idoso é assaltado e agredido em São José do Calçado

A polícia acredita que o suspeito seja responsável pelos furtos e roubos que ocorrem no município Crédito: Divulgação/ Paróquia São José do Calçado

Um idoso de 78 anos foi agredido durante um assalto na noite desta quarta-feira (01) no Centro de São José do Calçado, na região do Caparaó. O suspeito, que já havia sido detido pelo mesmo crime há aproximadamente 10 dias, conseguiu fugir.

De acordo com a Polícia Militar, o criminoso chegou na casa do idoso por volta das 23h e pediu um copo de água para sua esposa. No momento em que ele seria servido, o suspeito se identificou, o agrediu de forma violenta e enfiou a mão no bolso do idoso e pegou R$ 450,00.