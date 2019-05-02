Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Violência

Idoso é assaltado e agredido em São José do Calçado

A polícia acredita que o suspeito seja responsável pelos furtos e roubos que ocorrem no município

Publicado em 

02 mai 2019 às 14:15

Publicado em 02 de Maio de 2019 às 14:15

A polícia acredita que o suspeito seja responsável pelos furtos e roubos que ocorrem no município Crédito: Divulgação/ Paróquia São José do Calçado
Um idoso de 78 anos foi agredido durante um assalto na noite desta quarta-feira (01) no Centro de São José do Calçado, na região do Caparaó. O suspeito, que já havia sido detido pelo mesmo crime há aproximadamente 10 dias, conseguiu fugir.
De acordo com a Polícia Militar, o criminoso chegou na casa do idoso por volta das 23h e pediu um copo de água para sua esposa. No momento em que ele seria servido, o suspeito se identificou, o agrediu de forma violenta e enfiou a mão no bolso do idoso e pegou R$ 450,00.
A polícia acredita que o suspeito seja responsável pelos furtos e roubos que ocorrem no município. A Polícia Civil investiga o caso.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Assalto Caparaó
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Santa Teresa, no Espírito Santo, e Colônia Nova Itália, em São João Batista, Santa Catarina
Cidade de Santa Catarina tenta título que pertence a Santa Teresa, no ES
Imagem BBC Brasil
'Guerra não é videogame': embaixador do Brasil no Irã relata explosões, tremor de paredes e mortes no conflito
A Covid-19 causou mudanças profundas no atendimento médico.
Dia Mundial da Saúde: ciência, cuidado e ação coletiva na defesa da vida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados