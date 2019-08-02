Horta comunitária atende cerca de 400 pessoas em bairro de Cachoeiro

Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. O “hortão”, como é conhecido hoje, distribui verduras e legumes para mais de 400 pessoas. Tudo gratuitamente. Uma ideia que começou em 1993 continua fazendo a diferença para os moradores do bairro Village da Luz, em, no Sul do Estado. O “hortão”, como é conhecido hoje, distribui verduras e legumes para mais de 400 pessoas. Tudo gratuitamente.

A área onde agora são plantadas oito tipos de leguminosas e verduras, como couve, alface, almeirão, batata doce e abóbora, segundo os moradores, era cheia de mato e servia até de esconderijo para bandidos.

Ademir Francisco, que foi o idealizador da horta, resolveu cercar 100m² e começou a plantar há 25 anos. “Eu tive a ideia de fazer a horta para cuidar das famílias carentes, das crianças de baixo peso, gestantes, pessoas doentes, e de todo mundo que precisasse.”

voluntária. “As famílias que a gente atende são pessoas que realmente não tem condição de comprar”, disse a voluntária Ângela Silva. A horta é aberta e todo o bairro ajuda a tomar conta, inclusive com pessoas que trabalham de forma. “As famílias que a gente atende são pessoas que realmente não tem condição de comprar”, disse a voluntária Ângela Silva.

Luiz Carlos, que é morador do bairro Village da Luz, conta que a horta ajuda muito nas refeições em casa. “A gente pega um pouquinho de cada coisa e ajuda muito.”

Para o “Seu” Ademir, como é chamado pelos vizinhos, o trabalho na horta vai além da doação dos produtos. “Eu fico muito feliz em ter esse hortão aqui pra atender a população, porque a gente mostra o valor da terra, que hoje está muito abandonada, então, nós precisamos envolver as crianças e mostrar pra eles que nós precisamos da terra.”

A Escola Municipal Maria Stael de Medeiros Teixeira é uma das instituições que aprovam o envolvimento dos alunos com o plantio na horta. “Nós estamos desenvolvendo um projeto na escola que é do campo para cidade, então temos a aula teórica lá e aula prática no hortão.”

A aluna Hillary Lopes aprovou a ideia da escola porque no plantio ela pode conhecer melhor as verduras e os legumes. “Lá em casa já está tudo preparado, e a minha mãe só coloca o sal e tempera, aqui ainda está na terra.”