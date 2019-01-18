Homem sai para pescar e morre afogado em Guaçuí

Serviço Médico Legal de Cachoeiro Crédito: Arquivo - GZ

Um homem de 47 anos morreu afogado na manhã desta quinta-feira (17) em um córrego de Guaçuí, Região do Caparaó. Sebastião Vicente Dias pescava atrás da casa onde mora quando desapareceu. A vítima sofria convulsões e havia parado de tomar os remédios controlados.

Segundo informações da Polícia Militar, o caso aconteceu na Fazenda Aparecida, em uma propriedade particular da localidade de São Tiago.

Pela manhã, os militares foram informados que havia um cadáver dentro de um córrego. No local constataram o fato. Um dia antes, familiares da vítima relataram que Sebastião havia saído por volta das 13h30 para pescar de peneira no córrego que passa atrás da casa deles.

Como não voltou naquele dia para casa, o irmão José Antônio Pereira, já desconfiado de uma possível fatalidade, foi até o córrego à procura do irmão e se deparou com o corpo. Segundo familiares, Sebastião tinha sérios problemas com bebida alcoólica e fazia uso contínuo de medicação controlada, pois sofria com convulsões periodicamente.

Segundo a polícia, às margens do córrego onde estava o corpo havia uma garrafa pet que, segundo a família, era usada pela vítima para guardar a cachaça que ele bebia. Também relataram que Sebastião interrompeu por conta própria o uso de medicamentos contínuo e controlado.