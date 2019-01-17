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Acidente

Homem morre após bater em árvore em Iúna

Vítima chegou a ser socorrida por uma ambulância do município, mas morreu a caminho do hospital

Publicado em 17 de Janeiro de 2019 às 20:04

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

17 jan 2019 às 20:04
Vítima dirigia Fiat Uno prata Crédito: Romero Silva
Um servidor público aposentado morreu na madrugada desta quinta-feira (17) após um acidente de carro em Iúna, na Região do Caparaó. A vítima chegou a ser socorrida por uma ambulância do município, mas morreu a caminho do hospital.
A batida aconteceu durante a madrugada na Rodovia Mickeil Chequer, que liga Iúna à BR 262. Celso Borel dirigia um Fiat Uno sentido Iúna quando perdeu o controle, saiu a pista e bateu em uma árvore.
Ele seria transferido da Santa Casa de Iúna para unidade, em Cachoeiro de Itapemirim, mas morreu a caminho. O corpo, segundo a Polícia Civil, foi encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.

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