Homem morre após bater em árvore em Iúna

A batida aconteceu durante a madrugada na Rodovia Mickeil Chequer, que liga Iúna à BR 262. Celso Borel dirigia um Fiat Uno sentido Iúna quando perdeu o controle, saiu a pista e bateu em uma árvore.

Ele seria transferido da Santa Casa de Iúna para unidade, em Cachoeiro de Itapemirim, mas morreu a caminho. O corpo, segundo a Polícia Civil, foi encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.