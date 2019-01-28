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No Caparaó

Homem morre afogado durante brincadeira de pique em São José do Calçado

Ele estaria brincando de pique e ingerindo bebida alcoólica com amigo na hora do acidente

Publicado em 28 de Janeiro de 2019 às 13:32

Publicado em 

28 jan 2019 às 13:32
O corpo de José foi encaminhado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Arquivo-GZ
Um homem de 34 anos morreu afogado durante o fim de semana no Córrego do Remano, em São José do Calçado, na região do Caparaó. Ele estava tomando banho de rio e brincando de pique com amigos quando desapareceu. O caso vai ser investigado pela Policia Civil.
>"Milagre", diz nora de homem que sobreviveu a queda de cachoeira
De acordo coma Polícia Militar, José Aílson da Silva Queiroz e outros dois amigos estavam tomando banho de rio e ingerindo bebida alcoólica na noite do último sábado (26). Um desses amigos contou que eles foram brincar de pique na água e que, após isso, José Aílson pulou na água e não voltou mais. Eles ainda disseram que acreditaram que o amigo havia mergulhado e saído do local e voltado para casa.
> Jovem morre afogado ao tentar tirar foto em cachoeira de Alegre
Os amigos ainda disseram para a PM que decidiram ir embora, mas retornaram para o Córrego. Um deles mergulhou e encontrou o corpo de José Aílson debaixo d'água. Eles tiraram o corpo do rio. A vítima foi encaminhada para Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim. O caso vai ser investigado pela Polícia Civil.

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