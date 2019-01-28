Homem morre afogado durante brincadeira de pique em São José do Calçado

De acordo coma Polícia Militar, José Aílson da Silva Queiroz e outros dois amigos estavam tomando banho de rio e ingerindo bebida alcoólica na noite do último sábado (26). Um desses amigos contou que eles foram brincar de pique na água e que, após isso, José Aílson pulou na água e não voltou mais. Eles ainda disseram que acreditaram que o amigo havia mergulhado e saído do local e voltado para casa.