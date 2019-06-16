Homem é preso com armas após ameaçar a mulher com foice no ES

Um homem foi preso na madrugada deste domingo (16), em Conceição do Muqui, no município de
, no Sul do Estado por estar ameaçando de morte a companheira.
De acordo com a Polícia Militar, ele estava com um revólver calibre 22 com cinco munições intactas; uma foice que também era usada nas ameaças; e uma espingarda adaptada para munições calibre 22.
As armas foram entregues na Delegacia de Polícia de Cachoeiro de Itapemirim e o indivíduo foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) para audiência de custódia.
A Polícia reforça que as mulheres podem denunciar qualquer tipo de violência pelos telefones 190 e 181 ou pelo site https://disquedenuncia181.es.gov.br/