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Violência

Homem é preso com armas após ameaçar a mulher com foice no ES

Com ele foram apreendidos um revólver, uma espingarda, uma foice e munições

Publicado em 16 de Junho de 2019 às 20:05

Publicado em 

16 jun 2019 às 20:05
Homem é preso por ameaçar a companheira, em Mimoso do Sul Crédito: Divulgação - Polícia Militar
Um homem foi preso na madrugada deste domingo (16), em Conceição do Muqui, no município de
Mimoso do Sul
, no Sul do Estado por estar ameaçando de morte a companheira.
De acordo com a Polícia Militar, ele estava com um revólver calibre 22 com cinco munições intactas; uma foice que também era usada nas ameaças; e uma espingarda adaptada para munições calibre 22.
As armas foram entregues na Delegacia de Polícia de Cachoeiro de Itapemirim e o indivíduo foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) para audiência de custódia.
A Polícia reforça que as mulheres podem denunciar qualquer tipo de violência pelos telefones 190 e 181 ou pelo site https://disquedenuncia181.es.gov.br/

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