Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Violência

Homem é encontrado morto a tiros em canavial de Itapemirim

Segundo a polícia, o corpo foi localizado por um motorista de ônibus que passou pelo local

Publicado em 16 de Janeiro de 2019 às 17:06

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

16 jan 2019 às 17:06
Ambulância chegou a ser acionada Crédito: Reprodução
Um homem ainda sem identificação foi encontrado morto em uma estrada, ao lado de um canavial, na localidade de Limão, interior de Itapemirim, Litoral Sul do Estado, na manhã desta quarta-feira (16). A vítima foi morta a tiros.
Segundo a polícia, o corpo foi localizado por um motorista de ônibus que passou pelo local e avisou os militares. Uma ambulância chegou a ir ao local e constatou a morte.
Um projétil foi encontrado ao lado do corpo. Até o momento, não se sabe a motivação do crime, nem o autor dos disparos. O corpo foi encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Itapemirim
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Justiça do ES manda suspender secretário por violência psicológica contra procuradora
Imagem de destaque
Veja quais signos mais venceram o BBB e quem “sai na frente” em 2026
Imagem de destaque
Ensopado: 4 receitas práticas e deliciosas para o outono 

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados