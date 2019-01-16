Homem é encontrado morto a tiros em canavial de Itapemirim

Segundo a polícia, o corpo foi localizado por um motorista de ônibus que passou pelo local e avisou os militares. Uma ambulância chegou a ir ao local e constatou a morte.

Um projétil foi encontrado ao lado do corpo. Até o momento, não se sabe a motivação do crime, nem o autor dos disparos. O corpo foi encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.