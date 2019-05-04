Homem é assassinado pelo próprio primo em Rio Novo do Sul

Um suspeito se apresentou na delegacia de Itapemirim Crédito: Divulgação | Governo do Estado

Um homem de 34 anos foi assassinado, na manhã deste sábado (4), no bairro Santo Antônio, em Rio Novo do Sul, no Sul do Estado. O suspeito seria o próprio primo da vítima, dono da casa onde o crime aconteceu. Os dois teriam desavenças antigas. O assassino conseguiu fugir com a arma do crime, mas um revólver foi encontrado na casa da vítima.

De acordo com a Polícia Militar, o crime foi por volta das 6h30, quando Jorge Gomes Mendonça foi até a casa do primo, suspeito de tê-lo assassinado. A vítima foi atingida por cinco disparos e conseguiu correr para fora da casa, mas morreu no meio da rua.

O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim. A arma do crime não foi localizada.