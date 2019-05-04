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Violência

Homem é assassinado pelo próprio primo em Rio Novo do Sul

A motivação seria desavenças entre eles

Publicado em 

04 mai 2019 às 19:21

Publicado em 04 de Maio de 2019 às 19:21

Um suspeito se apresentou na delegacia de Itapemirim Crédito: Divulgação | Governo do Estado
Um homem de 34 anos foi assassinado, na manhã deste sábado (4), no bairro Santo Antônio, em Rio Novo do Sul, no Sul do Estado. O suspeito seria o próprio primo da vítima, dono da casa onde o crime aconteceu. Os dois teriam desavenças antigas. O assassino conseguiu fugir com a arma do crime, mas um revólver foi encontrado na casa da vítima.
De acordo com a Polícia Militar, o crime foi por volta das 6h30, quando Jorge Gomes Mendonça foi até a casa do primo, suspeito de tê-lo assassinado. A vítima foi atingida por cinco disparos e conseguiu correr para fora da casa, mas morreu no meio da rua.
O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim. A arma do crime não foi localizada.
Um homem se apresentou na delegacia de plantão de Itapemirim para assumir a autoria do crime, mas a identidade não foi revelada pela polícia. Por meio de nota, a Polícia Civil informou que o suspeito foi ouvido e liberado. O órgão disse ainda que outras informações não serão repassadas para não atrapalhar as investigações que estão sob tutela da Delegacia de Polícia de Rio Novo do Sul.

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