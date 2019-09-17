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Homem abre algemas com grampo de cabelo e foge de delegacia no ES

Elias Gonçalves pulou em cima de uma viatura da Polícia Civil. Ele acabou detido por um comerciante que flagrou a fuga
Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

17 set 2019 às 15:18

Publicado em 17 de Setembro de 2019 às 15:18

Preso acusado de homicídio, um homem retirou as algemas dos pés e das mãos usando um grampo de cabelo, se desvencilhou da polícia e pulou de uma altura de cerca de quatro metros para fugir da Delegacia de Iúna, no Sul do Estado. Elias Gonçalves acabou caindo em cima de uma viatura da Polícia Civil que estava estacionada na rua em frente à unidade policial que funciona provisoriamente como delegacia do município.
O delegado Thiago Dorneles informou que Elias Elis foi preso na manhã de segunda-feira (16) em cumprimento a um mandado de prisão. O prédio oficial da delegacia está em reforma. Por isso, os serviços foram transferidos para um endereço temporário.
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A mulher dele também estava na unidade acompanhada do filho deles, um bebê de 10 meses. De acordo com a polícia, o homem foi algemado nos pés, nas mãos e colocado em uma cadeira. Na hora da fuga havia somente um policial no local.
Aproveitando que o agente estava confeccionando ocorrências policiais, Elias recebeu um grampo de cabelo da esposa e conseguiu se desvencilhar das algemas. Livre, se dirigiu à varanda do prédio e pulou em cima da viatura. 
> Assalto em Itarana mobiliza polícia de Norte a Sul do ES
Ele se feriu com a queda e acabou detido pelo proprietário da padaria. Moradores que flagraram a ação criminosa registraram em vídeo, surpresos, com a tentativa do fugitivo. O delegado disse que Elias sofreu ferimentos leves e foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana.
O QUE DIZ A POLÍCIA
Por nota, a Polícia Civil informou que a Delegacia de Polícia de Iúna encontra-se fechada para reformas, de forma que o serviço tem funcionado, provisoriamente, em um imóvel alugado.
A Divisão de Engenharia e Manutenção Predial da Polícia Civil está realizando o levantamento de materiais e de serviços gerais para a manutenção completa do prédio. A obra chegou a ser iniciada, mas teve que ser paralisada porque duas empresas rescindiram o contrato.

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