Homem abre algemas com grampo de cabelo e foge de delegacia no ES

Iúna, no Polícia Civil que estava estacionada na rua em frente à unidade policial que funciona provisoriamente como delegacia do município. Preso acusado de homicídio, um homem retirou as algemas dos pés e das mãos usando um grampo de cabelo, se desvencilhou da polícia e pulou de uma altura de cerca de quatro metros para fugir da Delegacia de, no Sul do Estado . Elias Gonçalves acabou caindo em cima de uma viatura daque estava estacionada na rua em frente à unidade policial que funciona provisoriamente como delegacia do município.

O delegado Thiago Dorneles informou que Elias Elis foi preso na manhã de segunda-feira (16) em cumprimento a um mandado de prisão. O prédio oficial da delegacia está em reforma. Por isso, os serviços foram transferidos para um endereço temporário.

A mulher dele também estava na unidade acompanhada do filho deles, um bebê de 10 meses. De acordo com a polícia, o homem foi algemado nos pés, nas mãos e colocado em uma cadeira. Na hora da fuga havia somente um policial no local.

Aproveitando que o agente estava confeccionando ocorrências policiais, Elias recebeu um grampo de cabelo da esposa e conseguiu se desvencilhar das algemas. Livre, se dirigiu à varanda do prédio e pulou em cima da viatura.

Ele se feriu com a queda e acabou detido pelo proprietário da padaria. Moradores que flagraram a ação criminosa registraram em vídeo, surpresos, com a tentativa do fugitivo. O delegado disse que Elias sofreu ferimentos leves e foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana.

O QUE DIZ A POLÍCIA

Por nota, a Polícia Civil informou que a Delegacia de Polícia de Iúna encontra-se fechada para reformas, de forma que o serviço tem funcionado, provisoriamente, em um imóvel alugado.