Guaçuí descobre por que água está chegando amarela às residências

A água da adutora de Luzia, onde foi detectado alto teor de ferro Crédito: Divulgação | PMG

A empresa responsável pelo abastecimento em Guaçuí, na região do Caparaó capixaba, descobriu o que está fazendo que a água chegue às casas com a cor amarela ás casas. A direção do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) afirmou que a coloração da água não é provocada por sujeira e sim por um alto teor de ferro proveniente de uma das captações. O nível encontrado foi 226 vezes maior que o índice normal.

Segundo os moradores, há pelo menos 30 dias a água estava com a coloração estranha. Depois de analisar todo o tratamento na Estação do Cristo Redentor e das captações da Luzia e de São Felipe, foi detectado o problema na captação da adutora da Luzia  que é a mais antiga.

Água chega às casas suja Crédito: Glaucia Carvalho

As amostras coletadas foram analisadas e a coloração está diferente por causa da presença de ferro em excesso. Certificamos também que a presença do ferro não é da tubulação, mas sim pela presença do metal na água que está chegando à adutora da Luzia, disse o diretor do SAAE de Guaçuí, Ivan Viana.

De acordo com a análise de potabilidade da água coletada na adutora, realizada por um laboratório da cidade, nesta segunda-feira (15), a amostra só está fora dos parâmetros físico-químicos no que diz respeito à presença de ferro. Dentro dos parâmetros normais de potabilidade, a presença de ferro na água deve ficar entre 0 e 0,3 mg/litro, e na amostra foi detectado um índice de 80 mg/litro.

Por conta disso, além de coletar amostras, foi fechada a passagem de água da adutora. Apesar da água que estava na ETA para distribuição apresentar coloração normal no reservatório, vimos que, conforme adicionado o cloro, começava uma reação que ia amarelando a água, mas isso só se intensificava conforme a água descia pela tubulação que vai para a cidade, esclarece.

Diante disso, a direção do Saae de Guaçuí informou que irá procurar a Polícia Militar Ambiental para que seja registrada uma ocorrência e verificado o que está fazendo com que a água chegue com este alto teor de ferro na antiga adutora. Vamos acionar a Polícia Ambiental, porque precisamos saber por que a água, de uma hora para outra está chegando dessa maneira na captação, afirma Ivan Viana.

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