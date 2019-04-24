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Acidente

Grave acidente deixa feridos na BR 101 em Rio Novo do Sul

Batida aconteceu por volta das 16h, no km 393, em trecho em obras em Rio Novo do Sul

Publicado em 24 de Abril de 2019 às 19:57

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

24 abr 2019 às 19:57
Um acidente envolvendo dois carros e um caminhão deixou pelo menos quatro pessoas feridas no km 393, da BR 101, em Rio Novo do Sul, no Sul do Estado, na tarde desta quarta-feira (24). Os feridos foram encaminhados para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim.
De acordo com informações da concessionária Eco101, quatro pessoas que estavam em um veículo Fiat Doblò foram atendidas e encaminhadas ao Hospital Santa Casa de Cachoeiro. A batida ainda envolveu um Fiat Palio e um caminhão baú.
O Centro de Controle Operacional (CCO) acionou duas ambulâncias, uma viatura de inspeção e guincho da concessionária, além da Polícia Rodoviária Federal para apoio. As causas da batida não foram informadas.
A Eco101 informou que no local há uma obra de restauração do pavimento em andamento e a BR 101 opera em pare e siga. É importante ressaltar que a obra está devidamente sinalizada, com homem bandeira nos finais de fila, além de placas de advertências ao longo do trecho avisando sobre a obra. A pista foi totalmente liberada às 17h13.

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