Grave acidente deixa feridos na BR 101 em Rio Novo do Sul

Rio Novo do Sul, no Sul do Estado, na tarde desta quarta-feira (24). Os feridos foram encaminhados para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim. Um acidente envolvendo dois carros e um caminhão deixou pelo menos quatro pessoas feridas no km 393, da BR 101, em, no Sul do Estado, na tarde desta quarta-feira (24). Os feridos foram encaminhados para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim.

De acordo com informações da concessionária Eco101, quatro pessoas que estavam em um veículo Fiat Doblò foram atendidas e encaminhadas ao Hospital Santa Casa de Cachoeiro. A batida ainda envolveu um Fiat Palio e um caminhão baú.

O Centro de Controle Operacional (CCO) acionou duas ambulâncias, uma viatura de inspeção e guincho da concessionária, além da Polícia Rodoviária Federal para apoio. As causas da batida não foram informadas.