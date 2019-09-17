Fotos de pedras no Rio Itapemirim em Cachoeiro impressionam

Dezenas de ilhas de pedras ao longo dotem chamado a atenção dos moradores do município de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Além da época de estiagem, que contribui para a escassez de água, o uso do recurso hídrico é cada vez mais intenso.

. O morador do centro da cidade, Ricardo Coelho, fez um registro nesta segunda-feira (16). “Já o vi o rio mais seco. É preciso fazer um alerta. Parece uma passarela e pode até andar por cima das pedras”, comenta Coelho.

O presidente do Comitê de Bacias Hidrográficas no Estado e também do Rio Itapemirim, Paulo Breda, analisa a situação. “Está seco sim, mas o calor e a estiagem aumenta o uso em irrigação, do consumo urbano por conta desse clima e dessa estiagem que estamos passado. Especialistas dizem que isso é cíclico e isso (grande vazão) vai voltar um dia, mas vemos que está complicado retornar ao que era antes”, disse Breda.