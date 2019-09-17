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Meio ambiente

Fotos de pedras no Rio Itapemirim em Cachoeiro impressionam

Além da época de estiagem, que contribui para a escassez de água, o uso do recurso hídrico é cada vez mais intenso

Publicado em 

16 set 2019 às 22:50

Publicado em 16 de Setembro de 2019 às 22:50

Dezenas de ilhas de pedras ao longo do Rio Itapemirim tem chamado a atenção dos moradores do município de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Além da época de estiagem, que contribui para a escassez de água, o uso do recurso hídrico é cada vez mais intenso.
O rio, que no passado chegou a ser navegável, hoje chama atenção pela pequena quantidade de água. O morador do centro da cidade, Ricardo Coelho, fez um registro nesta segunda-feira (16). “Já o vi o rio mais seco. É preciso fazer um alerta. Parece uma passarela e pode até andar por cima das pedras”, comenta Coelho.
> Empresário retira mais de 300 pneus do Rio Itapemirim
O presidente do Comitê de Bacias Hidrográficas no Estado e também do Rio Itapemirim, Paulo Breda, analisa a situação. “Está seco sim, mas o calor e a estiagem aumenta o uso em irrigação, do consumo urbano por conta desse clima e dessa estiagem que estamos passado. Especialistas dizem que isso é cíclico e isso (grande vazão) vai voltar um dia, mas vemos que está complicado retornar ao que era antes”, disse Breda.
O presidente reforça ainda que a situação do Rio Itapemirimm apesar da baixa vazão, está em uma situação melhor que outros recursos hídricos do Estado. “Somente no fim do ano este cenário deve melhorar. No Estado, entre a classificação de disponibilidade de água, a bacia do Rio Itapemirim é considerada azul, a melhor do Estado em disponibilidade de água”, revela.

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