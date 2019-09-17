Fotos de pedras no Rio Itapemirim em Cachoeiro impressionam

Dezenas de ilhas de pedras ao longo do Rio Itapemirim tem chamado a atenção dos moradores do município de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Além da época de estiagem, que contribui para a escassez de água, o uso do recurso hídrico é cada vez mais intenso.
O rio, que no passado chegou a ser navegável, hoje chama atenção pela pequena quantidade de água. O morador do centro da cidade, Ricardo Coelho, fez um registro nesta segunda-feira (16). “Já o vi o rio mais seco. É preciso fazer um alerta. Parece uma passarela e pode até andar por cima das pedras”, comenta Coelho.
O presidente do Comitê de Bacias Hidrográficas no Estado e também do Rio Itapemirim, Paulo Breda, analisa a situação. “Está seco sim, mas o calor e a estiagem aumenta o uso em irrigação, do consumo urbano por conta desse clima e dessa estiagem que estamos passado. Especialistas dizem que isso é cíclico e isso (grande vazão) vai voltar um dia, mas vemos que está complicado retornar ao que era antes”, disse Breda.
O presidente reforça ainda que a situação do Rio Itapemirimm apesar da baixa vazão, está em uma situação melhor que outros recursos hídricos do Estado. “Somente no fim do ano este cenário deve melhorar. No Estado, entre a classificação de disponibilidade de água, a bacia do Rio Itapemirim é considerada azul, a melhor do Estado em disponibilidade de água”, revela.