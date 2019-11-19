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Cadeira especial

Família faz campanha para criança com AME no Espírito Santo

Myrella foi diagnosticada com Atrofia Muscular Espinhal (AME) aos 2 meses de idade e ficou internada no hospital até quase os 2 anos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 nov 2019 às 13:48

Publicado em 19 de Novembro de 2019 às 13:48

Família faz campanha para comprar cadeira apropriada para criança com AME Crédito: Arquivo Pessoal
A vida da Myrella Amaral, de apenas 2 anos de idade, já é cheia de grandes vitórias. Moradora de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, ela foi diagnosticada com Atrofia Muscular Espinhal (AME) aos 2 meses de idade, quando começou o grande desafio do tratamento.
Desde o nascimento, Myrella passou várias vezes pelo hospital, inclusive pela UTI e até comemorou o aniversário de 1 ano internada. Agora que ela está três meses direto em casa, a família faz uma campanha para comprar uma cadeira apropriada para a menina, no valor de aproximadamente R$ 20 mil (veja ao final da matéria como ajudar). 
Família faz campanha para comprar cadeira apropriada para criança com AME Crédito: Arquivo Pessoal
O tratamento feito pela medicação foi garantido por decisão judicial quando ela estava com 9 meses e, desde então, vem apresentando vários avanços. Ela está evoluindo muito, já fica alguns segundos sentadas sozinha, conta a mãe, Mônica Amaral.
No entanto, para melhorar a qualidade de vida da Myrella, que ainda depende de alguns aparelhos, como para ajudar a respirar, os pais estão em busca de uma cadeira especial para melhorar a postura e facilitar o transporte, que hoje é feito no carrinho de bebê, mas já está ficando pequeno.
Família faz campanha para comprar cadeira apropriada para criança com AME Crédito: Arquivo Pessoal
A cadeira custa cerca de R$ 20 mil e, quem quiser ajudar, pode depositar qualquer quantia no Banco do Brasil, na conta poupança 0370-0.  Agência 23472-9. Variação: 51. Até o momento, a família arrecadou R$ 900,00. Se a gente conseguir 2 mil pessoas para doarem R$ 10 cada uma, nós vamos conseguir comprar a cadeira apropriada, disse a mãe.
Família faz campanha para comprar cadeira apropriada para criança com AME Crédito: Arquivo Pessoal

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