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Escrivão da Polícia Civil morre em acidente em Alfredo Chaves

Mario Júnior Breda estava de moto e foi encontrado às margens da rodovia

Publicado em 27 de Junho de 2019 às 14:46

Publicado em 

27 jun 2019 às 14:46
Mario Júnior Breda morreu em um acidente de moto Crédito: Reprodução/Instagram
Um escrivão da Polícia Civil morreu em um acidente de moto na noite desta quarta-feira (26), na rodovia ES 146, próximo à ponte da comunidade de Cachoeirinha, na zona rural de Alfredo Chaves, no Sul do Estado. Policiais militares foram acionados para atender uma ocorrência de trânsito com vítima e se deparam com o corpo de Mario Júnior Breda.
Breda trabalhava na Delegacia de Iconha, mas estava temporariamente afastado de suas funções.
Segundo a Polícia Militar, Mario Júnior foi encontrado às margens da rodovia, em um pasto. Uma ambulância chegou a ser acionada, mas ele já havia falecido. A perícia da Polícia Civil foi ao local para identificar as causas do acidente.

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