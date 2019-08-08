Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Caparaó

Dois homens são presos ao entregar drogas em Guaçuí

Em uma casa, a Polícia Militar encontrou drogas e embalagens para distribuição do material

Publicado em 08 de Agosto de 2019 às 13:08

Publicado em 

08 ago 2019 às 13:08
Homens são presos com envolvimento no tráfico de drogas em Guaçuí Crédito: Divulgação Polícia Militar
Na noite desta quarta-feira (07), por volta das 23h40, a Polícia Militar encontrou dois homens em atitudes suspeitas, no bairro Manoel Monteiro Torres, em Guaçuí, no Caparaó Capixaba. Durante a abordagem, foi constatado que os dois estavam entregando drogas no endereço e que teria mais material na casa deles.
Na residência de Hyan César da Silva, de 19 anos, os militares encontraram um tablete médio de maconha embaixo de um travesseiro. Já na residência de Jeferson Gerald Oliveira Silva, de 21 anos, foram localizados, na garagem, 104 pedras de crack, R$158, três potes de ácido bórico, quatro papelotes médios de cocaína, um papelote grande de cocaína e um tablete médio de maconha, além de sacolas para embalar.
Segundo a polícia, os entorpecentes estavam cortados e prontos para o comércio. Ainda de acordo com informações da PM, Jeferson afirmou que cada pedra seria vendida por R$ 10,00 e que eles estavam efetuando o comércio das drogas.
Os dois foram conduzidos à Delegacia de Alegre, junto com o material apreendido.
A polícia informou ainda que os homens são conhecidos da guarnição pelo envolvimento com o tráfico de drogas em Guaçuí e que os dois já foram presos anteriormente

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Caparaó drogas Guaçuí Apiacá
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Maranhão e Carlinhos, do Vitória-ES
Recém-chegados brilham no fim, e Vitória-ES vence o Porto Vitória na estreia da Copa Espírito Santo
Imagem de destaque
O julgamento coletivo em El Salvador que reúne centenas de acusados de integrar a gangue MS-13
Deputado federal Sóstenes Cavalcante
PL deve apoiar PEC 6x1, mas quer novo regime de contratação e compensação

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados