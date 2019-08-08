Dois homens são presos ao entregar drogas em Guaçuí

Homens são presos com envolvimento no tráfico de drogas em Guaçuí Crédito: Divulgação Polícia Militar

Polícia Militar encontrou dois homens em atitudes suspeitas, no bairro Manoel Monteiro Torres, em Guaçuí, no Caparaó Capixaba. Durante a abordagem, foi constatado que os dois estavam entregando drogas no endereço e que teria mais material na casa deles. Na noite desta quarta-feira (07), por volta das 23h40, aencontrou dois homens em atitudes suspeitas, no bairro Manoel Monteiro Torres, em, no. Durante a abordagem, foi constatado que os dois estavam entregando drogas no endereço e que teria mais material na casa deles.

Na residência de Hyan César da Silva, de 19 anos, os militares encontraram um tablete médio de maconha embaixo de um travesseiro. Já na residência de Jeferson Gerald Oliveira Silva, de 21 anos, foram localizados, na garagem, 104 pedras de crack, R$158, três potes de ácido bórico, quatro papelotes médios de cocaína, um papelote grande de cocaína e um tablete médio de maconha, além de sacolas para embalar.

Segundo a polícia, os entorpecentes estavam cortados e prontos para o comércio. Ainda de acordo com informações da PM, Jeferson afirmou que cada pedra seria vendida por R$ 10,00 e que eles estavam efetuando o comércio das drogas.

Os dois foram conduzidos à Delegacia de Alegre, junto com o material apreendido.