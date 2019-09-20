Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Arma e droga

Dois adolescentes são detidos em Cachoeiro em Itapemirim

Eles confessaram o envolvimento com venda de entorpecentes e briga em bairros

Publicado em 

20 set 2019 às 08:37

Publicado em 20 de Setembro de 2019 às 08:37

Dois adolescentes foram apreendidos nesta quinta-feira (19), em bairros diferentes, em Cachoeiro de Itapemirim, com drogas e arma de fogo. Eles confessaram o envolvimento com venda de entorpecentes e briga em bairros.
A primeira apreensão foi no bairro Gilson Carone, onde quatro pessoas foram abordadas pela Polícia Militar e entre eles estava um adolescente, de 17 anos, com uma arma de fogo com numeração raspada e 10 munições.
O adolescente, que foi levado para a delegacia de Cachoeiro, disse para a polícia que adquiriu a arma por causa de uma “guerra” com pessoas de outros bairros.
Já no bairro Parque Laranjeiras, os militares abordaram uma motocicleta e no carona tinha um adolescente, de 15 anos, que estava com uma sacola contendo 27 pedras de crack e um tablete médio de maconha.
Ele confessou para a polícia que venderia a droga em São José do Calçado, e também foi levado para a delegacia. O piloto da moto disse que estava apenas prestando o serviço de mototáxi.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cachoeiro de Itapemirim tráfico de drogas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
TCU mantém condenação de empresas por fraudes em licitação milionária do Ifes
Imagem de destaque
Muro em Cachoeiro ganha obra em homenagem a Roberto Carlos
Imagem de destaque
Por que Casa Branca orientou funcionários a não fazerem apostas em mercados de previsões como Kalshi e Polymarket

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados