Dois adolescentes são detidos em Cachoeiro em Itapemirim

Cachoeiro de Itapemirim, com drogas e arma de fogo. Eles confessaram o envolvimento com venda de entorpecentes e briga em bairros. Dois adolescentes foram apreendidos nesta quinta-feira (19), em bairros diferentes, em, com drogas e arma de fogo. Eles confessaram o envolvimento com venda de entorpecentes e briga em bairros.

Polícia Militar e entre eles estava um adolescente, de 17 anos, com uma arma de fogo com numeração raspada e 10 munições. A primeira apreensão foi no bairro Gilson Carone, onde quatro pessoas foram abordadas pelae entre eles estava um adolescente, de 17 anos, com uma arma de fogo com numeração raspada e 10 munições.

O adolescente, que foi levado para a delegacia de Cachoeiro, disse para a polícia que adquiriu a arma por causa de uma “guerra” com pessoas de outros bairros.

Já no bairro Parque Laranjeiras, os militares abordaram uma motocicleta e no carona tinha um adolescente, de 15 anos, que estava com uma sacola contendo 27 pedras de crack e um tablete médio de maconha.