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Nascente estava se recuperando

Desmate de vegetação nativa em Cachoeiro é flagrada pela PM Ambiental

A Polícia Militar Ambiental chegou no local após uma denúncia anônima e foi constatado que uma área de 300m² foi danificada

Publicado em 

31 jul 2019 às 15:06

Publicado em 31 de Julho de 2019 às 15:06

Um desmate de vegetação nativa em área de preservação permanente foi flagrada na tarde desta terça-feira (30), no bairro Campo Leopoldina, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. No local tem um pequeno curso d’água em estágio inicial de regeneração.
A Polícia Militar Ambiental chegou ao local após uma denúncia anônima e foi constatado que uma área de 300m² foi danificada. De acordo com a Lei 12.651/2012, a ação só poderia ter sido feita em caso de utilidade pública e interesse social ou de baixo impacto ambiental.
Os militares não encontraram ninguém no local, mas registrou um boletim de ocorrência que foi encaminhado à delegacia de Cachoeiro. A Polícia Ambiental disse ainda que continuará fazendo buscas no local junto com a Polícia Civil para identificar os responsáveis. Além das polícias, o Ministério Público também será comunicado para que tome a providências cabíveis.
A pena para quem destruir ou danificar floresta considerada de preservação permanente pode ser detenção de um a três anos e multa.

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