Delegacia de Mimoso do Sul é esvaziada após pedra ameaçar rolar

O local é monitorado há três anos Crédito: Renata Mofatti / Divulgação Prefeitura de Mimoso do Sul

O risco de uma pedra de grande porte cair fez com que a delegacia de Mimoso do Sul, no Sul do Estado mudasse de local. O Hospital Apóstolo Pedro, que fica na mesma região, está em estado de alerta. A Defesa Civil monitora o local há três anos. Agora, o órgão vai buscar recurso dos Governos Estadual e Federal para resolver o problema.

Os atendimentos da delegacia foram transferidos para o prédio do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (Idaf) desde o início da semana, após os policiais serem notificados pela Defesa Civil. Uma reunião foi realizada na tarde desta terça-feira (09) para definir ações de evacuação da área caso haja movimentação de massa e de pedra.

O coordenador da Defesa Civil, Franciney Matias de Oliveira, explicou que após o monitoramento, que ocorre há três anos no local, o risco foi classificado como nível quatro - o máximo. “Ela não foi movimentada, o que acontece é que o entorno da pedra tinha barro e, com o passar dos anos, vai escavando. A terra já saiu totalmente, a pedra está solta, mas ela não se locomoveu”, explicou.

Franciney ainda disse que, se a pedra cair, pode ser que o hospital seja atingido. “Se ela cair em linha reta, atinge a lavanderia e o estacionamento do hospital, mas isso só a topografia pode precisar, pois ela pode desviar. Na reunião ficou decidido que o hospital vai ter que fazer um plano de contingência e estamos fazendo um simulado de evacuação. Foi recomendado que as pessoas acamadas e com dificuldade de locomoção fiquem na parte da frente do hospital e utilizem as salas da parte de trás o menos possível”, contou.

O vice-presidente do Hospital Apóstolo Pedro, Gilberto Rodrigues Ferreira, explicou que está em regime de alerta. No local atuam 140 profissionais, 180 pacientes são atendidos por dia e 20 estão internados.

A Defesa Civil ainda explicou que as residências não correm risco de ser atingidas, caso a pedra role, apenas pelo deslocamento de massa, mas a aposentada Jocilândia Faria Lulini, 54 anos, mora próximo ao hospital e está com medo. “Não sei mais o que fazer, estou com medo que a pedra caia. Estamos sabendo que a pedra esta solta e que pode cair a qualquer momento, mas ainda não fomos comunicados”.

POLÍCIA CIVIL

Por meio de nota a Polícia Civil confirmou que a delegacia de Policia está funcionando provisoriamente, no auditório do IDAF. A Polícia Civil, em parceria com a prefeitura, está finalizando o processo de locação de um novo local pra funcionamento da Delegacia, não causando grandes prejuízos para a população que procura o atendimento na Delegacia.

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