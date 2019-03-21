De ressaca, mar avança sobre avenida em Anchieta

A Avenida Beira Mar, em, Litoral Sul do Estado, tem sido parcialmente interditada nos últimos dias por conta do avanço do mar sobre a via. Além da mudança no clima, segundo a Defesa Civil, é comum ter registros de maré mais alta no mês de março.

Nas imagens feitas por um internauta nesta quinta-feira (21) ao passar pela avenida, a força das ondas leva a água até a pista. Por segurança, a via foi interditada em um dos sentidos durante a manhã e também foi feita a limpeza, uma vez que a onda leva areia para a pista.