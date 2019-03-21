De ressaca, mar avança sobre avenida em Anchieta

A Avenida Beira Mar, em Anchieta, Litoral Sul do Estado, tem sido parcialmente interditada nos últimos dias por conta do avanço do mar sobre a via. Além da mudança no clima, segundo a Defesa Civil, é comum ter registros de maré mais alta no mês de março.
Nas imagens feitas por um internauta nesta quinta-feira (21) ao passar pela avenida, a força das ondas leva a água até a pista. Por segurança, a via foi interditada em um dos sentidos durante a manhã e também foi feita a limpeza, uma vez que a onda leva areia para a pista.
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O agente da Defesa Civil Edvaldo Martins conta que além da mudança de clima, que provocou a ressaca do mar, o mês de março tem registro de altas maré. O mar, revela, chega a quase nivelar com o quebra-mar, chegando a subir quase cinco metros.