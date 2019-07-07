  • Crise de asma: adolescente é resgatada de helicóptero no Pico da Bandeira
-2ºC

Crise de asma: adolescente é resgatada de helicóptero no Pico da Bandeira

Adolescente de 14 anos foi resgatada pelo helicóptero da Polícia Militar após sofrer crise de asma na subida

Publicado em 

07 jul 2019 às 17:25

07 de Julho de 2019 às 17:25

Aeronave fez o resgate e pousou no Quartel de Guaçuí, para atendimento da menina no Pronto Socorro do município Crédito: Divulgação/Notaer
Uma adolescente de 14 anos foi resgatada pelo helicóptero da Polícia Militar na manhã deste domingo (07) no Pico da Bandeira, Região do Caparaó. Segundo o Corpo de Bombeiros, ela sofreu uma crise de asma enquanto subia.
O resgate com o helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (NOTAER) do Espírito Santo aconteceu por volta das 9h. Os militares foram acionados pois os turistas que estavam com a adolescente não conseguiam transportá-la. Por ser um local de difícil acesso e longe da unidade do Corpo de Bombeiros, foi feito todo o gerenciamento e acionamento dos brigadistas do Parque.
A aeronave fez o resgate e pousou no Quartel de Guaçuí, para atendimento no Pronto Socorro do município. O estado de saúde da adolescente não foi informado.
Segundo o Corpo de Bombeiros, às 8h30 da manhã a temperatura no pico era ainda de 2 graus negativos. O Pico da Bandeira recebe um grande número de turistas no inverno pelas belas imagens ao nascer do sol, no alto da montanha.
Aeronave fez o resgate e pousou no Quartel de Guaçuí, para atendimento da menina no Pronto Socorro do município Crédito: Divulgação/Notaer
O pico é o terceiro ponto mais alto do país, com 2.892 metros de altitude e fica no Parque Nacional do Caparaó, um dos destinos mais procurados pelos adeptos do montanhismo no Brasil.

