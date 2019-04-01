Crianças com AME no Sul do ES têm melhora após conseguir medicamento

Isabela já apresenta melhora no sistema respiratório segundo a família Crédito: Arquivo Pessoal

Duas crianças portadoras da Atrofia Muscular Espinhal (AME) no Sul do Estado apresentam evolução no desenvolvimento após conseguir tomar sete doses do medicamento, onde o tratamento anual custa R$ 3 milhões. Sem condições de arcar com o remédio, as famílias realizaram campanhas nas redes sociais. Elas também entraram na Justiça e ganharam a causa.

AME é uma doença genética degenerativa, que não tem nenhum outro tratamento a não ser um medicamento que é vendido apenas nos Estados Unidos. Uma dessas crianças é a Isabella, de Presidente Kennedy, que hoje tem seis anos. Ela foi diagnosticada quando tinha apenas um ano.

A mãe da menina, a servidora pública Tássia Roberta dos Santos, conta que hoje a filha consegue levantar o tronco sozinha, ficar de joelhos, se equilibra e ainda consegue arrumar o próprio cabelo, sem falar nas melhorias do sistema respiratório. “Pra gente é um avanço enorme. Quem não conhece, as vezes, pode achar que é um pequeno movimento, mas a gente que convive com ela percebe bastante ganhos. Graças a Deus a gente não tem mais internações”, contou.

Isabella já recebeu seis doses do medicamento desde que os pais entraram com o processo judicial. “Nosso processo ainda não finalizou. A gente ainda fica um pouco aflito na espera do nosso processo ser finalizado. Do juiz determinar se vai continuar fornecendo. A gente ainda tem essa dose de junho, mas estamos preocupados com as próximas doses, porque a gente precisa fazer a manutenção. Toda manutenção é de quatro em quatro meses para a gente conseguir ter os ganhos dela, para ela não regredir”, disse.

O medicamento é importado e caro. Um ano de tratamento custa em média R$ 3 milhões. A família chegou a fazer campanha para arrecadar dinheiro. Tudo que foi arrecadado é investido no tratamento da Isabella, que faz fisioterapia e ainda precisa de uma cirurgia nos pés.

Arthur já tomou seis doses do medicamento Crédito: Arquivo familiar

Arthur também tomou seis doses

Outra paciente, que hoje está com três anos de idade, é o pequeno Arthur, de Cachoeiro. A família também fez várias campanhas nas redes sociais. A boa notícia é que ele também conseguiu o medicamento e já apresenta melhoras na coordenação motora. “Agora ele está conseguindo se alimentar melhor e a parte de respiração dele também. Era muito difícil para poder dormir, ele acordava várias vezes à noite e agora, graças a Deus, isso tudo acabou”, contou a mãe Cristiane Aparecida Marchezini.

O Arthur também já tomou seis doses do medicamento. Os pais também precisaram entrar na justiça, mas a espera foi angustiante. Cristiane conta que o dinheiro arrecadado durante a campanha ajuda no tratamento do filho.

“A gente não teria condições de bancar o tratamento dele, porque o tratamento dele não é apenas a medicação, é fisioterapia, é aparelho que ele precisa de comprar e, se não fosse a ajuda das pessoas, a gente não teria condições. Graças a Deus a gente já tem a sétima dose, já está em Vitória, já liguei para eles. Ficaram de mandar no final desse mês para Cachoeiro, pra eu retirar perto da aplicação”, festejou.