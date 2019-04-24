Criança de bicicleta morre atropelada em Marataízes

Um menino de 9 anos morreu na noite desta terça-feira (23) em Marataízes, Litoral Sul do Estado, depois de ser atropelado por uma caminhonete. A criança passeava de bicicleta e, segundo populares, teria entrado na frente do carro. O motorista, um idoso de 62 anos, prestou socorro à vítima. Porém, o menino morreu no hospital.
O acidente aconteceu às 19h30, no bairro Cidade Nova, próximo à prefeitura. De acordo com a Polícia Militar, o motorista do veículo explicou que dirigia o automóvel quando de repente ouviu o barulho de algo colidindo contra ele. Ao ver que se tratava de uma criança, imediatamente ele acionou o socorro e a Guarda Municipal.
O menino foi socorrido por uma ambulância do município para o Hospital Evangélico de Itapemirim. Na unidade, os militares foram informados pelo médico de plantão que o menino estava em estado grave e iria ser transferido para unidade de Cachoeiro de Itapemirim, porém, não resistiu. O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal de Vitória.
A Polícia Civil informou que o motorista prestou depoimento na Delegacia Regional de Itapemirim, onde foi ouvido e liberado. O caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia de Marataízes. Outras informações não serão passadas, no momento, para não atrapalhar as investigações.