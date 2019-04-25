Corpo de menino que morreu atropelado é enterrado em Marataízes

O corpo do menino Christian Silva Vieira, de nove anos, foi enterrado nesta quinta-feira (25) no cemitério municipal de Marataízes, no Litoral Sul. Ele foi atropelado na noite da última terça-feira (23) , chegou a ser socorrido para o hospital do município, mas não resistiu. O motorista, um idoso de 62 anos, prestou socorro à vítima, de acordo com a polícia. Ele é empresário e presidente do Clube Atlético de Itapemirim.

Familiares de Christian, que preferiram não se identificar, contaram que o garoto, que morava a duas quadras do local do acidente - no bairro Cidade Nova - estava brincando com a bicicleta de um amigo. “A caminhonete arrastou ele e ficou muito machucado. A nossa revolta é porque era uma rua que não passa muito carro. A mãe dele estava morando há dois meses na cidade. Saiu de Vitória para morrer aqui”, lamentou.

O menino foi socorrido em estado grave para o Hospital Evangélico de Itapemirim. A Polícia Civil informou que o motorista prestou depoimento e que o caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia de Marataízes. Outras informações não serão passadas, no momento, para não atrapalhar as investigações.

O corpo do estudante foi velado na igreja sede da Assembleia de Deus em Marataízes e o corpo foi enterrado no cemitério Municipal às 7h.

ASSISTÊNCIA

Um dos assessores do time Atlético de Itapemirim, John Wesley, garantiu que o clube está dando assistência para a família de Christian. “Ele (presidente do Clube) está muito abalado. Estava saindo para jogar bola com amigos e aconteceu o acidente. Dois filhos dele deram assistência no momento do acidente e ele só soube da morte no dia seguinte”, disse.