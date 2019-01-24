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Violência

Corpo de empresário assassinado em Domingos Martins é sepultado

Segundo familiares, cerca de 200 pessoas estiveram no local, todos comovidos com a forma que a morte de Gerson João Modolo aconteceu

Publicado em 24 de Janeiro de 2019 às 11:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jan 2019 às 11:14
O empresário Gerson João Modolo, proprietário de uma pousada em Domingos Martins, foi morto com um golpe na cabeça, dentro de sua casa Crédito: Reprodução/Facebook
O corpo do empresário Gerson João Modolo, 47 anos, foi enterrado na manhã desta quinta-feira (24) no cemitério Nossa Senhora do Carmo, no Distrito de Aracê, em Domingos Martins. Segundo familiares, cerca de 200 pessoas estiveram no local, todos comovidos com a forma que a morte dele aconteceu. A família afirmou que ainda não há informações sobre o andamento das investigações do caso. 
A esposa do empresário assassinado no Distrito de Aracê, em Domingos Martins, foi a primeira a encontrar o corpo do empresário, nesta quinta (24). O casal completaria 20 anos de união. Mas na data que seria de comemoração, Vivian Cezati Modolo encontrou o corpo do marido, ensaguentado, ao chegar à casa em que moravam.
Corpo de empresário assassinado em Domingos Martins é sepultado
> Moradores assustados em Aracê
Familiares do empresário estiveram durante a tarde no Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim, para a liberação do corpo. A vítima, dono de uma pousada localizada em Nossa Senhora do Carmo, no distrito de Aracê, foi morta com uma pancada na cabeça dentro da própria casa. Ao lado do corpo, o autor do crime deixou uma mensagem escrita com sangue.
Emocionada, a esposa contou que, na terça-feira (22), passou o dia todo com a filha, de 19 anos, em uma mudança para a cidade de Castelo, onde a jovem faz faculdade de Direito. Quando retornou para casa, em Aracê, encontrou o corpo do marido.
> Assassino escreveu recado com sangue da vítima
Ela contou à reportagem que Gerson era uma pessoa pacata e a família Modolo, tradicional na região, é muito conhecida pela simplicidade e trabalho no campo.
Ele era um cara caseiro, trabalhador. Muito conhecido. Vivia para trabalhar na roça. Até agora estou sem acreditar no que aconteceu. Parece que estou num pesadelo
A família contou que a casa onde o crime aconteceu fica no mesmo terreno da pousada da qual Gerson era dono havia cinco anos. “Estávamos até pensando mesmo em instalar câmeras. Lá tem outras pousadas, mas está crescendo agora. A estrada ainda é de chão e ninguém ouviu nada”, contou Vivian.
Vivian desconhece que o marido tivesse alguma desavença com alguém. “Era uma pessoa que não tinha inimizades. Tínhamos a pousada havia cinco anos, mas foi arrendada há algumas semanas. Gerson não saía nem para ir no bar, bebia em casa. As pessoas estão dizendo muitas coisas que não são verdades, se tivesse alguma coisa, eu falaria”, contou.

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