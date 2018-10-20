Coopeducar: Educação que muda o futuro

A empresária Salete Falchetto já se prepara para matricular a filha de um ano na Coopeducar Crédito: Marcel Alves

Educação é mais que um conceito, é uma necessidade para a mudança, não só de uma pessoa, mas de toda uma sociedade. É essa a preocupação da Salete Falchetto, mãe da pequena Alessia de apenas um ano. A educação da minha filha é prioridade, mas sabemos que hoje para estudar alunos enfrentam muitos obstáculos, que vão da qualidade a estrutura oferecida durante o período de aprendizagem.

Uma criança educada, com vontade de aprender, certamente pode fazer grande a diferença no mundo. Agora imagina uma sala de aula inteira com crianças assim, pensou? E se eu disser que existe uma escola com crianças que se preocupam com o futuro, crianças que aprendem diariamente que sozinhas elas podem ir mais rápido, mas que unidas elas podem ir mais longe.

É esse é o lema da Escola Cooperativa Coopeeducar que fica em Venda Nova do Imigrante. Desde a educação infantil ao ensino médio o foco principal da escola está em criar um ambiente para o aluno sem pressão, com tranquilidade e que dê resultados. O foco principal da cooperativa não está na competição, mas está no resultado a ser alcançado. A escola visa em primeiro lugar a formação humana do aluno que, por consequência, tende a ter um bom sucesso profissional, explica o diretor pedagógico e administrativo, Adelso Viçosi.

União faz a diferença

Alunos aprendem desde cedo a importância da união Crédito: Marcel Alves

A escola cooperativa da região serrana surgiu da união de 40 pais no ano 2000 que não aceitavam as condições oferecidas pelo sistema público e também não suportavam pagar os altos custos das mensalidades das escolas particulares. É uma cooperativa de pais, eles são os donos da escola. Os pais cooperados se reúnem duas vezes por ano (março e outubro), em Assembleia, para traçar os rumos da escola, definir os investimentos que deverão ser realizados. A mensalidade é igual para todos, sendo que não há diferenças, nem descontos. Todos têm os mesmos direitos e obrigações. O valor da mensalidade é definido em assembleia onde todos votam, hoje gira em torno de R$ 600,00, ressalta o diretor.

A Coopeducar é conveniada a OCB - Organização das Cooperativas do Brasil. Hoje no Estado do Espírito Santo além da escola cooperativa de Venda Nova, existem mais oito. No Brasil já são mais de 270. Em quase todos os ramos que o governo se propõe a administrar a gente vê falhas e com isso a iniciativa privada vai tomando conta e na educação isso não é diferente. O sistema cooperativa vem para ocupar essa lacuna entre a falta de qualidade e os altos custos, utilizando da filosofia do cooperativismo, trabalhando com humanismo, transparência, amor ao próximo, igualdade, onde todos os sócios tem responsabilidade de oferecer educação de qualidade com um custo acessível, disse o presidente da OCB, Pedro Scarpi.

Hoje a Coopeducar tem 280 alunos, mais de 400 pais cooperados e 55 funcionários. A Larissa Ventorim Calimam e o Gabriel Altoé desde os três anos de idade estudam na escola cooperativa e já sabem que com educação que recebem na escola terão grades oportunidades no futuro.

Ex Aluno, Sempre Aluno

Nos últimos anos temos visto que menos de 30% dos alunos que terminam o ensino médio chegam à faculdade. Um dos orgulhos da Coopeducar é ver que 100% dos seus alunos terminaram o ensino médio e concluem ou estão concluindo o ensino superior e a maioria já são profissionais que estão atuando no mercado de trabalho.

O sonho do Guilherme Perim era ser bombeiro, estudou só quatro anos na escola cooperativa, o que fez toda diferença na carreira dele. Ao sair da escola pública e entrar na escola cooperativa percebi claramente a diferença na maneira de ensinar, o material utilizado tinha mais qualidade, além da filosofia do cooperativismo que transforma a vida.

Depois de terminar os estudos na Coopeeducar, o bombeiro ingressou em uma universidade federal em Minas Gerais. Hoje sou formado, voltei para Venda Nova onde nasci e aqui hoje meu sonho se tornou realidade. Como bombeiro ajudo as pessoas e pratico tudo aquilo que aprendi com o cooperativismo, disse ele.

Já o Gustavo Zandonadi, de aluno se tornou professor na escola cooperativa. Ele se formou em Educação Física e hoje ensina que além do conteúdo é preciso ter uma convivência de amizade entre professor e aluno. Voltar e ter a oportunidade de ensinar o que aprendi aqui é hoje a maior recompensa que um ser humano pode ter, sou muito feliz em trabalhar na Coopeducar.

A grande maioria dos ex-alunos vê na cooperação um diferencial para o mercado. Com este princípio que é trabalhado pela escola, os alunos passam a ter uma nova visão do mercado de trabalho. Não veem o mercado como competição, onde só os mais fortes sobrevivem, mas como colaboração, onde há espaço para todos, finaliza o diretor da escola.