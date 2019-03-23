Conta foi aberta em nome de Jonas dias após agressão, diz delegado

Jonas do Amaral Crédito: Reprodução/Instagram

Jane Cherubim, revelou com exclusividade à reportagem do Gazeta Online que uma conta bancária foi aberta em nome de Jonas do Amaral em uma agência no município de Espera Feliz, Minas Gerais, no dia 07 de março, três dias após ele agredir a namorada. O delegado titular do município de Alegre, Ricarte Teixeira, que atua no caso de, revelou com exclusividade à reportagem doque uma conta bancária foi aberta em nome de Jonas do Amaral em uma agência no município de, no dia 07 de março, três dias após ele agredir a namorada.

É muito triste esse resultado. Pra mim, ele estava vivo. A gente tinha vários indícios de que ele estava vivo. No dia 07, ele abriu uma conta em um banco. Estamos apurando em que circunstâncias. Parece que foi suicídio. Mas a perícia que vai confirmar se foi suicídio ou homicídio. O banco vai informar como foi aberta essa conta. Segundo a gerente, tem um tipo de conta que não precisa da presença da pessoa Ricarte Teixeira, delegado

O delegado informou ainda que já havia notificado a gerente do banco para explicar em que condições essa conta salário teria sido aberta. Não havia saldo na conta.

O advogado da família de Jonas, Osmar Aarestrup, garante que foi aberta pela revendedora de veículos onde ele trabalhava. "Fiquei sabendo que é uma conta salário, aberta pela empresa onde ele trabalhava. Inclusive foi apurado "no local" pelo Dr. Ricarte".

Com informações de Laila Magesk e Fernanda Queiroz

CORPO DE JONAS FOI ENCONTRADO

Segundo informações do advogado da família de Jonas do Amaral, Osmar Aarestrup, o corpo do agressor foi encontrado na manhã deste sábado (23), na região de Forquilha do Rio, em Dores do Rio Preto, com sinais de enforcamento.

O local fica em uma região de mata próximo à entrada capixaba do Pico da Bandeira, e também perto de onde a vendedora Jane Cherubim foi localizada pelos irmãos após ser espancada por Jonas no dia 04 de março.

O CRIME

Jane Cherubim, espancada, torturada e abandonada em uma estrada na região do Caparaó, Espírito Santo. As imagens foram cedidas pela família Crédito: Arquivo Pessoal

04/03

A vendedora Jane Cherubim, de 36 anos, foi espancada às 3 horas da madrugada, após sair do local de trabalho com o namorado Jonas Amaral, de 34 anos. Após a agressão, foi largada em uma estrada de Dores do Rio Preto. Por volta de 5h20 da manhã, foi encontrada pelos irmãos, seminua, desmaiada e torturada. Foi levada para um hospital de Carangola (MG). Depois de espancar a namorada, Jonas enviou um áudio por aplicativo para a sogra. . Após a agressão, foi largada em uma estrada de Dores do Rio Preto. Por volta de 5h20 da manhã, foi encontrada pelos irmãos, seminua, desmaiada e torturada. Foi levada para um hospital de Carangola (MG). Depois de espancar a namorada, Jonas enviou um áudio por aplicativo para a sogra.

OUÇA

Your browser does not support the audio element. Jonas de Amaral enviou áudio para a sogra

05/03

- Em recuperação no hospital, Jane conseguiu falar e confirmou que foi espancada pelo namorado.

- Justiça decretou a prisão do vendedor Jonas do Amaral, companheiro de Jane, acusado de tê-la espancado. Ele vai responder pelo crime de tentativa de feminicídio.

06/03

- Jane já respirava sem aparelhos, conseguiu falar aos poucos, e permanecia muito inchada devido ao espancamento, ainda sem conseguir abrir os olhos. Em desabafo com a mãe, ela temia que o agressor entrasse no hospital.

- O pai de Jonas disse à Polícia que o rapaz telefonou para ele logo após cometer o crime, dizendo que "sua vida não valia mais nada".

07/03

- A Polícia de Minas Gerais foi alertada para ajudar na localização de Jonas. Fotos de Jonas e a cópia do mandado de prisão foram distribuídas por várias equipes. Uma equipe foi checar uma denúncia em Pedra Menina, mas não obteve sucesso na prisão.

- A família de Jonas ajudou nas buscas do vendedor, que segue foragido da Justiça. Grupo de 40 pessoas se reuniu para procurá-lo na estrada que dá acesso ao Parque Nacional do Caparaó e nas proximidades.

- A Polícia acreditava que Jonas possa ter tido ajuda para fugir.

- No hospital, Jane se levantou da cama pela primeira vez e se viu no espelho.

08/03

- Jane apresentou significativa melhora no quadro clínico, e seguia internada.

- Força-tarefa da Polícia do Espírito Santo e de Minas Gerais foi organizada para localizar Jonas Amaral.

- A Polícia afirma que iria pedir a prisão temporária do pai e do irmão de Jonas, suspeitos de terem alterado a cena do crime e ajudado o suspeito a fugir.

- Jane recebe a visita do advogado e do delegado, presta depoimento à polícia, chora muito, e passa mal em seguida, após relembrar o crime.

09/03

- No hospital, Jane continuava a ter vômitos e dores de cabeça, após ter prestado depoimento no dia anterior.

desiste de pedir a prisão deles. - O pai, o irmão e um amigo de Jonas foram ouvidos na Delegacia Regional de Alegre durante três horas. Polícia

- O advogado da família de Jonas acompanhava novos depoimentos prestados, e afirmou que os parentes do vendedor está sofrendo perseguição e ameaças na cidade de Espera Feliz (MG).

- A Polícia Civil pede para a delegacia de Imigração da Superintendência da Policia Federal do Espírito Santo travar a saída do vendedor Jonas Amaral nos aeroportos de todo país.

10/03

- Cerca de 50 pessoas fizeram passeata em Espera Feliz, Minas Gerais, cidade de Jane Cherubim, pedindo justiça e respeito a todas as mulheres. Familiares da vendedora também participaram.

- Jane Cherubim recebe alta hospitalar e vai para casa com familiares.

13/03

A Polícia Civil não descarta a possibilidade do vendedor Jonas Amaral, de 34 anos, estar morto. “Diligências estão sendo feitas para verificar todas as possibilidades. Não descarto a possibilidade dele estar morto, mas acredito que ele está vivo e se escondendo” disse.

Também nesta quarta, Jane Cherubim, 36 anos, prestou um terceiro depoimento à polícia.

14/03