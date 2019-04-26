Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • Sul
  • Comerciantes reclamam de queda no faturamento com contorno em Iconha
Prejuízo

Comerciantes reclamam de queda no faturamento com contorno em Iconha

Algumas empresas fecharam as portas e outras demitiram

Publicado em 26 de Abril de 2019 às 16:45

Publicado em 

26 abr 2019 às 16:45
O movimento de veículos caiu após a inauguração, há dois meses Crédito: Reprodução Tv Gazeta Sul
Os comerciantes de Iconha, no Sul do Estado, reclamam que, com a inauguração do Contorno da BR 101, o movimento no Centro da cidade caiu e o faturamento também. Tem empresas demitindo funcionários. Mesmo diante do cenário econômico ruim, o povo aponta a melhoria no trânsito para moradores e motoristas.
Há dois meses, atravessar a Avenida Coronel Antônio Duarte com tranquilidade era quase impossível. “Não podia atravessar na rua, era perigoso com criança. Agora não. Facilitou aqui e perto da escolas das crianças também. Ficou bom”, disse a aposentada Valdelici Santos
Para a protética Sara Cecilioti, andar pelo centro também ficou bem mais agradável.“Era bem tumultuado atravessar, a gente demorava bastante. Para o trânsito melhorou bastante ”, disse.
Essa tranquilidade toda veio depois da construção do contorno de Iconha, obra inaugurada em fevereiro deste ano. São 8 quilômetros de extensão de via toda duplicada. Desde então, quem utiliza a BR 101 não precisa mais passar pelo centro da cidade. Um alívio para moradores e também para os motoristas.
“Acaba que desafoga os dois lados. Tanto pelo contorno, quando para dentro de Iconha” disse o motorista Joais Belo.
Alívio para uns, preocupação para outros. Depois da construção do contorno, que tirou a BR da avenida principal de Iconha, a movimentação no comércio diminuiu, e isso já vem refletindo no faturamento de empresários e comerciantes locais.
É o caso do restaurante do comerciante Alcides Ribeiro. “O movimento caiu para mim uns 30%, mas em certos lugares aí caiu muito mais. Inclusive, onde minha filha trabalha em uma lanchonete há muitos anos, lá caiu pela metade ”
Na lanchonete onde o atendente Moacir Rosa trabalha o movimento também diminuiu. “Acho que caiu uns 60, 70%”, lamentou.
De acordo com o presidente da Associação Comercial e Industrial do município, Wanderson Nicolini, empresas já mudaram de endereço. “Nós já perdemos algumas empresas de dentro do município que fecharam. Algumas empresas também estão em ameaça de fechar. Aumentou o numero de demissão de funcionários em empresas relacionadas à BR. Pois empresas atendiam especificamente o público da BR como postos, lanchonetes, restaurantes”.
Diante da situação, a associação e o Sebrae fazem um levantamento. Querem saber o tamanho do impacto econômico que a retirada do trânsito pesado do centro de Iconha ainda pode causar. 
O vice-prefeito Mauri Assis Monteiro acredita que ainda é cedo pra falar que essa queda no faturamento de algumas empresas do município se deve à mudança na BR. Ele afirma que o desafogamento do trânsito tornou a cidade muito mais atrativa para novos investimentos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Iconha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quer ganhar massa muscular? Veja 10 receitas com peixe ricas em proteínas
Imagem de destaque
Empresário é sequestrado em Cariacica e obrigado a sacar R$ 9 mil em Vila Velha
Trecho será fechado por uma hora para obra de duplicação; operação depende das condições climáticas
BR 101 será interditada nesta quarta (22) para detonação de rochas em Iconha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados