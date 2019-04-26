Comerciantes reclamam de queda no faturamento com contorno em Iconha

O movimento de veículos caiu após a inauguração, há dois meses Crédito: Reprodução Tv Gazeta Sul

Os comerciantes de Iconha , no Sul do Estado, reclamam que, com a inauguração do Contorno da BR 101, o movimento no Centro da cidade caiu e o faturamento também. Tem empresas demitindo funcionários. Mesmo diante do cenário econômico ruim, o povo aponta a melhoria no trânsito para moradores e motoristas.

Há dois meses, atravessar a Avenida Coronel Antônio Duarte com tranquilidade era quase impossível. “Não podia atravessar na rua, era perigoso com criança. Agora não. Facilitou aqui e perto da escolas das crianças também. Ficou bom”, disse a aposentada Valdelici Santos

Para a protética Sara Cecilioti, andar pelo centro também ficou bem mais agradável.“Era bem tumultuado atravessar, a gente demorava bastante. Para o trânsito melhorou bastante ”, disse.

Essa tranquilidade toda veio depois da construção do contorno de Iconha, obra inaugurada em fevereiro deste ano. São 8 quilômetros de extensão de via toda duplicada. Desde então, quem utiliza a BR 101 não precisa mais passar pelo centro da cidade. Um alívio para moradores e também para os motoristas.

“Acaba que desafoga os dois lados. Tanto pelo contorno, quando para dentro de Iconha” disse o motorista Joais Belo.

Alívio para uns, preocupação para outros. Depois da construção do contorno, que tirou a BR da avenida principal de Iconha, a movimentação no comércio diminuiu, e isso já vem refletindo no faturamento de empresários e comerciantes locais.

É o caso do restaurante do comerciante Alcides Ribeiro. “O movimento caiu para mim uns 30%, mas em certos lugares aí caiu muito mais. Inclusive, onde minha filha trabalha em uma lanchonete há muitos anos, lá caiu pela metade ”

Na lanchonete onde o atendente Moacir Rosa trabalha o movimento também diminuiu. “Acho que caiu uns 60, 70%”, lamentou.

De acordo com o presidente da Associação Comercial e Industrial do município, Wanderson Nicolini, empresas já mudaram de endereço. “Nós já perdemos algumas empresas de dentro do município que fecharam. Algumas empresas também estão em ameaça de fechar. Aumentou o numero de demissão de funcionários em empresas relacionadas à BR. Pois empresas atendiam especificamente o público da BR como postos, lanchonetes, restaurantes”.

Diante da situação, a associação e o Sebrae fazem um levantamento. Querem saber o tamanho do impacto econômico que a retirada do trânsito pesado do centro de Iconha ainda pode causar.