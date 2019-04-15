Colisão entre motos deixa dois mortos em Marataízes

Dois motociclistas morreram em um grave acidente na noite deste domingo (14), no interior de Marataízes, Litoral Sul do Estado. Um dos motociclistas teria entrado na contramão e colidido com outra moto. Os pilotos das duas motos morreram no local. Uma mulher, que estava na garupa de um dos veículos, ficou ferida e foi encaminhada ao hospital.
A batida aconteceu em Jacarandá, por volta das 21h40. O piloto da Honda FAN 125, Euceir Fernandes Nobre, 37 anos, estava retornando do Brejo dos Patos, que fica próximo a Jacarandá. Já José Carlos Pereira Nascimento, 42 anos, que estava na Honda CB 600 descia, sentido Centro de Marataízes.
Com o impacto, os pilotos morreram no local. Já a mulher ferida foi socorrida pela ambulância para um hospital da região. Os corpos foram encaminhados ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.