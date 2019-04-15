Acidente

Colisão entre motos deixa dois mortos em Marataízes

Um dos motociclistas teria entrado na contramão e colidido com outra moto, em Jacarandá

Publicado em 15 de Abril de 2019 às 19:26

Beatriz Caliman

Acidente em Marataízes Crédito: Reberson Fernandes
Dois motociclistas morreram em um grave acidente na noite deste domingo (14), no interior de Marataízes, Litoral Sul do Estado. Um dos motociclistas teria entrado na contramão e colidido com outra moto. Os pilotos das duas motos morreram no local. Uma mulher, que estava na garupa de um dos veículos, ficou ferida e foi encaminhada ao hospital.
A batida aconteceu em Jacarandá, por volta das 21h40. O piloto da Honda FAN 125, Euceir Fernandes Nobre, 37 anos, estava retornando do Brejo dos Patos, que fica próximo a Jacarandá. Já José Carlos Pereira Nascimento, 42 anos, que estava na Honda CB 600 descia, sentido Centro de Marataízes.
Com o impacto, os pilotos morreram no local. Já a mulher ferida foi socorrida pela ambulância para um hospital da região. Os corpos foram encaminhados ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.
 

