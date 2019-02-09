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Acidente

Colisão entre moto e carro mata homem na BR 262, em Ibatiba

A batida entre uma moto e um veículo de passeio ocorreu na BR 262 em Ibatiba

Publicado em 

09 fev 2019 às 20:36

Publicado em 09 de Fevereiro de 2019 às 20:36

O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Arquivo-GZ
Um motociclista morreu após um acidente na tarde deste sábado (09) na BR 262, em Ibatiba, na região do Caparaó. A identidade da vítima e as causas do acidente ainda são desconhecidas.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a batida entre um Chevrolet Celta e uma motocicleta, modelo Honda CB 500, ocorreu por volta das 15h no km 165. Equipes da Polícia Rodoviária Federal e da perícia estiveram no local do acidente.
O corpo será encaminhado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.

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