Colisão entre moto e carro mata homem na BR 262, em Ibatiba

O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a batida entre um Chevrolet Celta e uma motocicleta, modelo Honda CB 500, ocorreu por volta das 15h no km 165. Equipes da Polícia Rodoviária Federal e da perícia estiveram no local do acidente.