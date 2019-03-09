Clientes são assaltados dentro de banco em Cachoeiro de Itapemirim

Agência da Caixa esta localizada próximo a Praça Jerônimo Monteiro, em Cachoeiro Crédito: Gabriele Manganeli

Bandidos armados assaltaram clientes dentro de uma agência da Caixa, no Centro de Cachoeiro de Itapemirim, nesta sexta-feira (8). Segundo a polícia, as vítimas estavam na área dos caixas eletrônicos da agência bancária que fica no Sul do Estado.

De acordo com a Polícia Militar, dois homens, um deles armado, entraram no banco quando três clientes estavam lá. Eles pegaram dinheiro, aparelhos celulares e fugiram. As vítimas não souberam dizer para onde os assaltantes seguiram, nem se eles estavam em algum veículo.

A polícia fez buscas na região, mas não conseguiu localizar os suspeitos. Denúncias podem ser feitas pelo Disque denúncia 181. Não é necessário se identificar.