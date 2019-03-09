Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • Sul
  • Clientes são assaltados dentro de banco em Cachoeiro de Itapemirim
Insegurança

Clientes são assaltados dentro de banco em Cachoeiro de Itapemirim

Vítimas estavam na área do terminal de caixa eletrônico

Publicado em 

09 mar 2019 às 19:31

Publicado em 09 de Março de 2019 às 19:31

Agência da Caixa esta localizada próximo a Praça Jerônimo Monteiro, em Cachoeiro Crédito: Gabriele Manganeli
Bandidos armados assaltaram clientes dentro de uma agência da Caixa, no Centro de Cachoeiro de Itapemirim, nesta sexta-feira (8). Segundo a polícia, as vítimas estavam na área dos caixas eletrônicos da agência bancária que fica no Sul do Estado. 
De acordo com a Polícia Militar, dois homens, um deles armado, entraram no banco quando três clientes estavam lá. Eles pegaram dinheiro, aparelhos celulares e fugiram. As vítimas não souberam dizer para onde os assaltantes seguiram, nem se eles estavam em algum veículo.
A polícia fez buscas na região, mas não conseguiu localizar os suspeitos. Denúncias podem ser feitas pelo Disque denúncia 181. Não é necessário se identificar.
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Assalto
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Turismo: o avanço da capixaba Apex Partners na CVC
Imagem BBC Brasil
Ramagem é solto nos EUA após dois dias detido pelo ICE: o que sabe
Imagem de destaque
Incêndio atinge apartamento de aposentado em Jardim Camburi

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados