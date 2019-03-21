Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • Sul
  • Ciclista atingido por moto morre atropelado por carro em Marataízes
Acidente

Ciclista atingido por moto morre atropelado por carro em Marataízes

Mesmo ferido, motociclista tentou ajudar o ciclista; motorista de carro passou, atropelou a vítima e depois fugiu do local
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

21 mar 2019 às 18:00

Publicado em 21 de Março de 2019 às 18:00

Crédito: Reberson Fernandes
Um ciclista morreu após ser atingido por uma motociclista na noite desta quarta-feira (20) na localidade de Jacarandá, em Marataízes, no Litoral Sul do Estado. O motociclista parou e tentou socorrer o ciclista, identificado por Rogério Ribeiro de Oliveira, mas um carro acabou batendo na vítima e em sua bicicleta. O motorista do carro fugiu do local do acidente.
Segundo a Polícia Militar, a batida aconteceu às margens da ES 060. O motociclista disse aos militares que seguia pela rodovia quando se deparou com o ciclista no meio da via, em sua mão de direção. Ele contou que tentou frear, porém não foi possível evitar a batida e os dois caíram na pista.
> Leia mais matérias sobre Acidente
No momento em que ia ajudar o ciclista, veio um carro não identificado e atropelou o ciclista, arrastando a bicicleta por vários metros. O piloto da motocicleta foi socorrido por uma ambulância do município e o ciclista morreu no local.
A Guarda Civil de Marataízes também esteve no local. Após alta médica, o motociclista foi encaminhado para a Delegacia de Itapemirim para prestar depoimento.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente atropelamento Marataízes
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Por que Gilmar Mendes pediu à PGR para investigar relator da CPI do Crime Organizado
Turismo: o avanço da capixaba Apex Partners na CVC
Imagem BBC Brasil
Ramagem é solto nos EUA após dois dias detido pelo ICE: o que sabe

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados