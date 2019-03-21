Ciclista atingido por moto morre atropelado por carro em Marataízes

Um ciclista morreu após ser atingido por uma motociclista na noite desta quarta-feira (20) na localidade de Jacarandá, em Marataízes, no Litoral Sul do Estado. O motociclista parou e tentou socorrer o ciclista, identificado por Rogério Ribeiro de Oliveira, mas um carro acabou batendo na vítima e em sua bicicleta. O motorista do carro fugiu do local do acidente.
Segundo a Polícia Militar, a batida aconteceu às margens da ES 060. O motociclista disse aos militares que seguia pela rodovia quando se deparou com o ciclista no meio da via, em sua mão de direção. Ele contou que tentou frear, porém não foi possível evitar a batida e os dois caíram na pista.
No momento em que ia ajudar o ciclista, veio um carro não identificado e atropelou o ciclista, arrastando a bicicleta por vários metros. O piloto da motocicleta foi socorrido por uma ambulância do município e o ciclista morreu no local.
A Guarda Civil de Marataízes também esteve no local. Após alta médica, o motociclista foi encaminhado para a Delegacia de Itapemirim para prestar depoimento.