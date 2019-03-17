Chuva forte forma correnteza de lama e arrasta carros em Muniz Freire

Rua São Vicente de Paulo, Muniz Freire Crédito: Diorgenes Ribeiro

chuva forte formou uma correnteza de água e lama em ruas do bairro São Vicente, em Muniz Freire, Região do Caparaó, na tarde deste sábado (16). A força da água em uma rua arrancou parte da pavimentação e arrastou carros até a parte baixa da via. Ninguém ficou ferido. Umaforte formou uma correnteza de água e lama em ruas do bairro São Vicente, em, Região do Caparaó, na tarde deste sábado (16). A força da água em uma rua arrancou parte da pavimentação e arrastou carros até a parte baixa da via. Ninguém ficou ferido.

O volume de água assustou os moradores. Pelo menos quatro veículos foram arrastados com a força da água. O morador Diorgenes Ribeiro também ficou impressionado com a destruição. “A chuva durou 40 minutos de forma muito forte, quase uma tromba d’água”, disse Ribeiro.

A internauta Verônica Victoriano disse que a Rua São Vicente de Paulo, onde se concentrou o problema, parecia mais um rio.

Chuva arrancou parte do calçamento de rua em Muniz Freire Crédito: Diorgenes Ribeiro

Após a chuva, foi possível ver os prejuízos causados. Boa parte do calçamento se soltou com a correnteza. A lama e a água invadiram algumas casas. Parte de uma tapagem de uma casa, desabou.

Segundo o coordenador da Defesa Civil do município, José Natal, começou a chover por volta das 15h, de maneira intensa. “Quatro casas ficaram alagadas, com lama, e uma teremos que arrombar para entrar e salvar os pertences do morador, que não está em casa. Um galpão de móveis também entrou um pouco de água. Máquinas da prefeitura já estão no local para limpar e ajudar os moradores”, contou.