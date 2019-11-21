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Chuva forma cachoeiras em pedras de Afonso Cláudio, no ES

O local, que é cercado por grandes paredões de pedras, ganhou novo visual em meio às pedreiras após últimos dias de chuva
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 nov 2019 às 20:39

Publicado em 21 de Novembro de 2019 às 20:39

Moradora conta que visual se forma quando chove bastante na região Crédito: Maria Helena Pagotto Maia
A dona de casa Maria Helena Pagotto Maia abriu a janela de sua residência, nesta quinta-feira (21), em Vale do Empoçado, interior de Afonso Cláudio, Região Serrana do Estado, e se deparou com um visual diferente. O local, que é cercado por grandes paredões de pedras, ganhou cachoeiras em meio às pedreiras.
A paisagem, considerada deslumbrante pela moradora, se formou com o acumulado de chuvas no município nos últimos dias. Sempre que chove, se formam essas cachoeiras nas pedras. É um fenômeno natural e muito bonito. Aqui chove bem desde o sábado e não trouxe nenhum problema. Veio na hora certa, pois estava muito seco, revela a moradora.
A comunidade é cercada de paredões rochosos e fica há 5 km da sede de Afonso Cláudio. Por lá, também se encontram alguns dos cartões postais do município, como Pedra da Lajinha, Empoçadinho, Broa, Gato, Monstro, Elefante, Cruzeiro e Cabrito.

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