Chuva forma cachoeiras em pedras de Afonso Cláudio, no ES

A dona de casa Maria Helena Pagotto Maia abriu a janela de sua residência, nesta quinta-feira (21), em Vale do Empoçado, interior de Afonso Cláudio, Região Serrana do Estado, e se deparou com um visual diferente. O local, que é cercado por grandes paredões de pedras, ganhou cachoeiras em meio às pedreiras.
A paisagem, considerada deslumbrante pela moradora, se formou com o acumulado de chuvas no município nos últimos dias. Sempre que chove, se formam essas cachoeiras nas pedras. É um fenômeno natural e muito bonito. Aqui chove bem desde o sábado e não trouxe nenhum problema. Veio na hora certa, pois estava muito seco, revela a moradora.
A comunidade é cercada de paredões rochosos e fica há 5 km da sede de Afonso Cláudio. Por lá, também se encontram alguns dos cartões postais do município, como Pedra da Lajinha, Empoçadinho, Broa, Gato, Monstro, Elefante, Cruzeiro e Cabrito.