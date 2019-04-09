Chuva alaga ruas de Castelo

A chuva chegou ao Sul do Espírito Santo trazendo problemas. Em Castelo, em menos de uma hora, ruas principais do Centro da cidade ficaram alagadas. Segundo o coordenador da Defesa Civil, Lúcio Cesconetti, a chuva durou aproximadamente 45 minutos. Com isso, a avenida principal de Castelo, a Nossa Senhora da Penha, ficou debaixo d'água.
Internautas do Gazeta Online registraram como a via ficou. O sistema de drenagem não deu vazão ao volume de chuva. “Infelizmente, é uma situação que acontece sempre quando chove forte, devido ao sistema de drenagem ser antigo. Mas não trouxe nenhum problema maior”, revelou Lúcio.
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