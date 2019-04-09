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Chuva no ES

Chuva alaga ruas de Castelo

Principal avenida do município ficou alagada após chuva forte

Publicado em 09 de Abril de 2019 às 19:30

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

09 abr 2019 às 19:30
Chuva em Castelo Crédito: Internauta | Gazeta Online
A chuva chegou ao Sul do Espírito Santo trazendo problemas. Em Castelo, em menos de uma hora, ruas principais do Centro da cidade ficaram alagadas. Segundo o coordenador da Defesa Civil, Lúcio Cesconetti, a chuva durou aproximadamente 45 minutos. Com isso, a avenida principal de Castelo, a Nossa Senhora da Penha, ficou debaixo d'água.
> Dia vira noite durante chegada da chuva ao Espírito Santo
Internautas do Gazeta Online registraram como a via ficou. O sistema de drenagem não deu vazão ao volume de chuva. “Infelizmente, é uma situação que acontece sempre quando chove forte, devido ao sistema de drenagem ser antigo. Mas não trouxe nenhum problema maior”, revelou Lúcio.
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