Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Tem vídeo

Cemitério de Apiacá tem ossos à mostra

Quem visita o local encontra muro quebrado, matos, lixos, túmulo aberto e até parte de ossos

Publicado em 

09 jul 2019 às 15:38

Publicado em 09 de Julho de 2019 às 15:38

O cemitério municipal de Apiacá, no Sul do Estado, tem sido alvo de reclamação pelo mau estado de conservação. Quem visita o local encontra muro quebrado, matos, lixos, túmulo em aberto e até parte de ossos expostos, além de fios de energia cortados.
Em um vídeo (veja abaixo), enviado pelo leitor Jefferson Lucas, é possível ver alguns ossos no chão, bem perto de um túmulo aberto. O mato, que também cresce pelo local, incomoda. “Esse é o local que os moradores precisam enterrar seus entes queridos, e essa situação torna um dia triste mais difícil ainda", disse Jefferson
Jefferson também registrou fios cortados, mas que ainda estão energizados, colocando em risco quem precisa ir ao local.
O QUE DIZ A PREFEITURA
A prefeitura informou que vai enviar uma equipe no local e que já adquiriu um terreno para ampliar o cemitério, mas ainda sem previsão.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

abandono Apiacá
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ferraço, Pazolini e Helder: o que a política separou, a fé unirá
Imagem de destaque
E tudo pode se acabar de novo em uma triste pizza
Imagem de destaque
Empresário vai a júri no ES por morte de esposa em acidente de lancha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados