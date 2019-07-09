Cemitério de Apiacá tem ossos à mostra

Em um vídeo (veja abaixo), enviado pelo leitor Jefferson Lucas, é possível ver alguns ossos no chão, bem perto de um túmulo aberto. O mato, que também cresce pelo local, incomoda. “Esse é o local que os moradores precisam enterrar seus entes queridos, e essa situação torna um dia triste mais difícil ainda", disse Jefferson
Jefferson também registrou fios cortados, mas que ainda estão energizados, colocando em risco quem precisa ir ao local.
O QUE DIZ A PREFEITURA
A prefeitura informou que vai enviar uma equipe no local e que já adquiriu um terreno para ampliar o cemitério, mas ainda sem previsão.