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Iúna

Carro fica destruído após pegar fogo no Caparaó

O condutor do veículo não foi localizado

Publicado em 

06 mai 2019 às 15:29

Publicado em 06 de Maio de 2019 às 15:29

Um carro ficou destruído após pegar fogo na BR 262 em uma região conhecida como Várzea Alegre, em Iúna, na região do Caparaó durante o fim de semana. O motorista conseguiu sair do veículo, mas não foi localizado.
Testemunhas passaram no local, viram o veículo em chamas e acionaram a Polícia Militar. Os militares tentaram verificar se havia alguém dentro do veículo, mas não conseguiram por causa do calor. O caso ocorreu no último sábado (04).
A PM disse ainda que quando o fogo estava perto de se apagar, foi constatado que não havia sinais de que houvesse um pessoa no interior. Ao redor do veículo foram encontradas marcas de calçado a aproximadamente oito metros, no meio da lavoura, indicando que alguém saiu do local do acidente.
 

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