Carro fica destruído após pegar fogo no Caparaó

Testemunhas passaram no local, viram o veículo em chamas e acionaram a Polícia Militar. Os militares tentaram verificar se havia alguém dentro do veículo, mas não conseguiram por causa do calor. O caso ocorreu no último sábado (04).

A PM disse ainda que quando o fogo estava perto de se apagar, foi constatado que não havia sinais de que houvesse um pessoa no interior. Ao redor do veículo foram encontradas marcas de calçado a aproximadamente oito metros, no meio da lavoura, indicando que alguém saiu do local do acidente.