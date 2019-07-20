Carro colide com poste e deixa Guaçuí sem internet

No carro, estava um casal. Ambos foram encaminhados para o pronto socorro do hospital da cidade com escoriações.
Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES) e do Corpo de Bombeiros de Guaçuí, apesar do acidente ter sido logo cedo, as autoridades só tiveram conhecimento da colisão por volta das 11h30, quando o casal deu entrada no hospital.
Por causa do acidente, o poste acabou sendo derrubado, e moradores de Guaçuí ficaram a manhã sem internet. O problema já foi solucionado.